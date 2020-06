Důkazem budiž bývalá běžkyně na lyžích a dnes vytrvalostní běžkyně z Trutnova Eva Vrabcová Nývltová.

Česká rekordmanka v půlmaratonu a bronzová žena z mistrovství Evropy 2018 v Berlíně v maratonu přiznala Deníku, že platí za jídelníčkového rebela.

„Nějak moc nic neřeším,“ překvapila čtyřiatřicetiletá vytrvalkyně hned prvními čtyřmi slovy. „Normální pečený hermelín, párek v rohlíku nebo na ohni, pizza, těstoviny se sýrovou omáčkou, ale třeba i lasagne a svíčková, to vše si občas ráda dám,“ doplňuje záhy.

Když štíhlou atletku, účastnici jedné letní a tří zimních olympijských her potkáte, asi byste nevěřili, jaké choutky dokáže mít. Vůbec nejradši prý má pečivo. Přesto i ona v otázce stravování využívá rad profesionála.

„Je to tak. Mám odborníka na výživu, který je super. Na druhou stranu ale platí, že si občas dopřeji naprosto cokoliv,“ povídá také trutnovská rodačka.

V mládí to bylo horší

„V mládí to se mnou bylo horší. Jedla jsem hodně smažených, ale i průmyslově zpracovaných potravin, obzvlášť sladkostí. Od trenérů i doktorů jsem pak často slýchávala, že jsem tlustá a že s tím mám začít něco dělat. Na druhou stranu mi nikdo moc neřekl jak,“ vzpomínala matka dvouměsíční Adélky.

Když Evě dáte otázku, zda do dvouhodinových závodů nastupuje s prázdným žaludkem, směje se. „Já a předzávodní strava? Maratony běhám na lívance s nutellou. Kratší závody zase na housku s máslem a marmeládou. Víte, já a moje trávení, to je kapitola sama pro sebe.“

Člověka napadne, že před závodní činností přijde vhod třeba banán nebo jiný druh ovoce. A jak je to u naší nejúspěšnější vytrvalkyně?

„Ideální je banán, nejlépe smíchat s jogurtem či vločkami. Jednou na dovolené jsem si ale dala tři utopence a pak si šla zaběhnout závod,“ pobavila Eva Vrabcová Nývltová na závěr.

Z elitní běžkyně na lyžích maratonkyní



Hodně se o Evě Vrabcové Nývltové mluvilo v době, kdy měnila disciplínu. V běžeckém lyžování patřila do světové špičky, ale přestala vidět smysl v zápolení s neporazitelnými Norkami. Vrhla se na běhy bez lyží, ale v té době se také potýkala s poruchou příjmu potravy. Když pominula, začala se prosazovat. Běžela na OH 2016 v Riu, o rok později byla desátou Evropankou na šampionátu v Amsterodamu. V konkurenci Afričanek si považovala 14. místo na MS 2017 v Londýně a před dvěma roky zazářila na ME v Berlíně, kde v rekordním čase 2:26:31 získala bronz. Nyní si užívá mateřskou dovolenou a chtěla by se představit na odložených OH v Tokiu.