Vrátil se na místo, kde válel v dresu slovenské hokejové reprezentace. Jenže místo bruslí měl na sobě boxerské rukavice. Vicemistr světa Marcel Hossa vyměnil hokej za box a ve 42 letech si odbyl debut v ringu. Slovenskou legendu podpořil i bývalý parťák z New Yorku Rangers Jaromír Jágr.

Slavný hokejista Marcel Hossa (vpravo) poprvé v boxerském ringu | Foto: Profimedia

Slavný slovenský hokejista Marcel Hossa se po kariéře dal na box. Poslední dva roky poctivě dřel a teď se dočkal premiéry mezi šestnácti provazy.

Hossa se utkal v hlavním zápase turnaje organizace Fight Night Challenge příznačně na zimním stadionu Ondreje Nepely v Bratislavě se slovenským raperem „Momem“.

Ještě před boxerskou bitvou Hossu podpořil Jaromír Jágr, někdejší spoluhráč z NHL v dresu newyorských Rangers. „Marcel, je to tady, co? Tvůj prvý velký zápas v boxu. Tak ať ti to vyjde. Hodně štěstí,“ vzkázala na dálku česká legenda. Jágr mimochodem hrál s Hossou v jednom útoku Jezdců.

Další ikona Marián Gáborík sledoval kamaráda Hossu přímo u ringu. A společně se mohli radovat z vítězství.

Souboj ve váze do 105 kilogramů skončil diskvalifikací Romana „Moma“ Grigely těsně před koncem tříkolového zápasu. Bývalý nejlepší střelec ruské KHL si tak připsal úspěšný boxerský debut.

„Vítězství je pro mě už jen to, že jsem vstoupil do ringu, bez ohledu na výsledek. Najednou jsem boxoval na zimáku, kde jsem zažil mnoho krásných chvil, zejména s národním týmem. Je to úplně něco jiného,“ líčil Hossa, který během duelu krvácel z nosu.

„Užíval jsem si atmosféru, poznal jsem nové lidi, rapery, lidi ze showbyznysu. Jsem rád za tuto zkušenost,“ doplnil mladší bratr slavnějšího Mariána.

Nesportovní chování?

Bitva dvou debutantů měla chaotické rozuzlení. Raper Grigely v závěru trefil Hossu ve chvíli, když byl zápas přerušený a rozhodčí ho pár sekund před koncem diskvalifikoval. „Rád bych něco řekl k vyhrocenému konci. Zůstal jsem stát zády a dostal jsem dvě bomby zezadu, což dost zvýšilo tlak. Otočil jsem se zpátky a vrátil úder, ale bylo to ve chvíli, kdy byl zápas přerušen a já jsem za to byl diskvalifikován. To, že jsem pak vyplivl chránič, neřeším,“ řekl „Momo“.

Grigely vyplivl chránič zubů směrem k hvězdnému hokejistovi, za což to od fanoušků na sociálních sítích pořádně chytal. Podle rapera ale nešlo o nesportovní chování či neúctu k soupeři.

Marcel Hossa v dresu týmu New York RangersZdroj: ČTK/AP/John Bazemore

Bratislavský hudebník přitom mohl vyhrát. „Rozhodčí mi řekl, že jsem byl ve hře o vítězství. Nevěděl jsem to, byl jsem šestkrát nahulený, sotva jsem viděl na soupeře, i když jsem to nechtěl dát najevo,“ popsal. „Je mi to líto, dal jsem do toho všechno, snažil jsem se. Marcel byl fakt dobrý, nahulil mě hned v prvním kole po dvaceti sekundách.“

Hossa na ledě nepatřil k žádným bitkařům, ale když na to přišlo, neváhal shodit rukavice a rozdat si to v pěstním souboji. Na internetu kolují bitkařská videa z doby, kdy hrál ruskou KHL za lotyšskou Rigu.

Porval se například s bratrem Sergeje Fjodorova Fjodorem a zapojil se i do památné hromadné rvačky v utkání s Novosibirskem.

Bitka Marcela Hossy v ruské KHL:

Zdroj: Youtube

„Box je v porovnání s hokejem něco úplně jiného. Je namáhavější a víc o disciplíně,“ srovnával Hossa.