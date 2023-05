Před rokem byla na Pražském mezinárodním maratonu nejlepší Češkou. Minulou neděli ale Marcela Joglová na startu chyběla a závod, v němž loni dosáhla na celkově sedmém místě času 2:39:23, se konal bez její účasti.

Maratonkyně Marcela Joglová si na MS 2019 v Dauhá doběhla pro dvacáté místo | Foto: Ivana Roháčková

Dlouho ji trápily bolestivé problémy s pravým kotníkem. Neposlouchal už nějakou dobu, což se projevilo loni v srpnu na mistrovství Evropy v Mnichově, kde rodačka z Klatov myslela výš než na čtyřiadvacáté místo.

Na podzim se rozhodla pro operaci. Lékaři jí z kotníku odstranili výrůstky a spravili přetržený vaz. Myslela, že na jaře začne běhat, ale jde to pomaleji, než čekala. Víc jezdí na kole a plave a v této souvislosti ji napadl triatlon, který v minulosti už jednou zkusila.

Kondici si udržuje cyklistikou a plaváním

„Lákal mě vždycky. Teď, když nemohu pořádně běhat, tak si cyklistikou a plaváním krásně udržuju kondici. Baví mě to. Hlavně kolo, dokážu být pět hodin v sedle,“ vypráví Marcela Joglová, která je momentálně na soustředění ve Španělsku.

Maratonkyně, která na MS 2019 v Dauhá doběhla ve výhni katarské noci na výborném dvacátém místě, uvažuje, že by triatlon prubla v červnu nebo v červenci. „V kalendáři jich je celkem dost. Ale to jen tak střílím do vzduchu,“ pokračuje.

Její myšlenky se neupírají ke krátkému olympijskému triatlonu, ale k nějaké delší variantě. „Už nejsem tak rychlá,“ usmívá se. Asi si ani nevybere terénní triatlon Xterra, jemuž se po skončení bikové kariéry začal věnovat olympijský šampion v cross country Jaroslav Kulhavý.

„To by mě sice lákalo, jenže já mám kolem sebe komunitu, která mě vytáhne na silničku. Musela bych mít partu, která by mě zlákala do terénu. Sama bych do toho nešla. Ale kdo ví, třeba se to jednou změní,“ přemítá.

Zároveň Marcela Joglová pociťje, že už ji už chybějí závody. „Na vyhecování bude triatlon určitě dobrý,“ soudí a nevylučuje ani skutečný přestup k triatletům, ale to zatím nepovažuje za aktuální.

Stihne zářijový maraton v Berlíně?

„Hlavní pozornost teď musím věnovat kotníku. Je v takovém stavu, že je to skoro každý den jinak. Někdy mohu běžet, ale snažím se ho nepřetížit. Vyběhnu pětkrát týdně, jinak plavu a jsem na kole. Postupně ale bude muset běh převažovat,“ upozorňuje pětatřicetiletá vytrvalkyně měla v úmyslu nastoupit v září na maraton v Berlíně.

„V tuto chvíli to není jisté. Nevím, jestli se tam dostanu, ale je to na rovině a v Berlíně se běhají nejrychlejší časy. Je to na rovině, člověk se tam dostane pohodlně za pár hodin, nemusí se řešit žádné přelety a v září bývá ideální počasí,“ jmenuje pozitiva.

„Zatím mě to nechává ledově klidnou, ale jestli budu v létě fit, tak ho obětuju přípravě na Berlín. Věřím, že to půjde,“ dodává s tím, že hlavním cílem na příští sezonu je olympijský maraton v Paříži a zdolání limit bude mít tři možnosti.