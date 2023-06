Bikeři z týmu Česká spořitelna Accolade kralovali v tradičním Bikemartonu Drásal, který se konal v Holešově už po třicáté. Marek Rauchfuss dokázal prestižní závod v Hostýnských vrších na 118 kilometrů vyhrát už podruhé (poprvé v roce 2017). Na druhé příčce dojel v sobotu jeho týmový parťák Jaromír Skála a pátý pak Marek Bartůněk.

Rauchfuss trasu Drásala z dřívějších startů dobře zná. „Jede se tam na pět hodin, a tak jsem se ze začátku pohyboval ve vedoucí skupině. Po třech hodinách jsem se rozhodl odjet. Náskok jsem neměl velký, ale držel jsem si tempo. Hlídal jsem si vedení a na prvním místě vydržel do cíle,“ říkal Deníku Marek Rauchfuss, který předtím ovládl i bikemaraton v Lipníku nad Bečvou.

Pochvaloval si týmovou spolupráci. „Kluci mi pomohli, když po mém úniku nechali další soupeře stíhat náskok a jen se jich drželi v háku,“ pokračoval zkušený třiatřicetiletý biker, který letos prožívá v maratonské disciplíně úspěšnou sezonu.

„Začínali jsme měsíčním turné ve Španělsku, a tam se mi dařilo. Snad pokaždé jsem byl na pódiu. Na domácích tratích to pokračovalo. Jedním z největší cílů bylo mistrovství republiky. Bojoval jsem o zlato, ale nakonec z toho bylo druhé místo. I to ale beru jako úspěch,“ vzpomněl na závod Stolové hory z konce dubna.

Plánuje i mistrák v cross country

Jinak závodí skoro každý víkend, do čehož patří i světové poháry v maratonu. „Bohužel mi to nevyšlo v Novém Městě na Moravě. Nevyrovnal jsem se tam s podmínkami a nedojel do cíle. Pak jsem si ale spravil chuť v Itálii na Finale Ligure, kde jsem byl v cíli devátý,“ popsal starty v nejtěžší konkurenci a zmínil i Malevil cup, který se jel týden před Drásalem, a kde byl jako nejlepší z českých jezdců celkově druhý.

A jaké má v sezoně další plány? „Nejdřív mě v Teplicích nad Metují čeká těžký tříetapový podnik MTB Trilogy. Pak bych se rád nachystal na mistrovství republiky v olympijské cross country a také v populární disciplíně na gravelových kolech,“ zmínil šampionát, v němž bude obhajovat loňské prvenství.

„Největší vrchol pak přijde v první polovině srpna. To budu startovat na mistrovství světa horských kol ve Skotsku, kde pojedu maraton,“ dodal všestranný sportovec, který vozí i medaile ze šampionátů v zimním triatlonu.