Úřadující mistryně světa v lukostřelbě Marie Horáčková zakončila finálový turnaj World Indoor Series třetím místem v Las Vegas, kde se představila poprvé v kariéře. Nestačila pouze na pozdější vítězu Michelle Kroppenovou z Německa, kterou mimochodem porazila na nedávném Berlin Open.

Marie Horáčková se na turnaji v Las Vegas představila poprvé v kariéře | Foto: World Archery

Marie Horáčková odletěla do v Las Vegas s velkým očekáváním, protože ve Spojených státech se v úvodu roku koná tradičně největší lukostřelecký festival na světě. „Do finále jsem postoupila z kvalifikace z prvního místa. Finálový den probíhal eliminačně a v kategorii startovalo šestnáct nejlepších,” uvedla Horáčková.

„Ve finálovém pavouku jsem postupně porazila Britku 7:1 a stejným výsledkem i Nizozemku,” pokračovala Horáčková s tím, že v každém zápase se střílelo třemi šípy na sadu a za vyšší nástřel dostala lukostřelkyně dva body a za remízu jeden bod. Dále postoupila ta, která jako první dosáhla šesti nebo sedmi bodů.

Vstávala o půl páté a spát šla až před půlnocí

V semifinále to s Němkou Kroppenovou bylo vyrovnané. Došly až k rozstřelu, kdy se rozhodovalo jedním šípem. „Bohužel soupeřka byla blíž středu,” popsala Horáčková rozhodující moment turnaje.

„Známe se spolu od juniorek, takže máme za sebou docela dost vyrovnaných soubojů. Letos máme bilanci 1:1, protože na Berlin Open jsem zase vyhrála já,” zmínila.

I v souboji o třetí místo došel do rozstřelu. V něm Horáčková přetlačila Italku Chiaru Rebagliatiovou. „Tentokrát byl naštěstí blíž středu můj šíp. Za třetí místo jsem ráda, protože to byl extrémně náročný finálový den. Vstávala jsem o půl páté ráno a do postele jsem se dostala až před půlnocí,” dodala.