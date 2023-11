Její sport není zrovna masovou záležitostí. Jenže několikanásobná mistryně republiky v Marie Horáčková, která už startovala na OH v Tokiu, má výhodu v tom, že má lukostřelbu v rodině. Jednak navázala na maminku Barboru, která ve stejné disciplíně startovala v roce 2008 na hrách v Pekingu, tatínek Zdeněk je zase trenér a dlouhé roky pracoval ve funkci předsedy Českého lukostřeleckého svazu.

Mistryně světa Marie Horáčková | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Pětadvacetiletá Plzeňačka má za sebou úspěšný rok. V srpnu se stala v Berlíně mistryní světa a díky tomu ovládla anketu sportovec roku resortního centra ministerstva školství Victoria. A to před takovými hvězdami jako jsou vítězka Wimbledonu Markéta Vondroušová nebo sběratel medailí ve vodním slalomu Jiří Prskavec.

Lukostřelba? Člověk se uzavře do své reality, říká mistryně světa Horáčková

„Když vidím všechny okolo, je to pro mě velká čest a obrovská motivace do další sezony. Sportovci Victorie podávali vynikající výkony a jednotlivé výsledky se dají těžko porovnávat. Ocenění si velice vážím,” prohlásila lukostřelkyně, která také skončila pátá na Evropských hrách v Polsku.

„Tam jsem si přála malinko víc, ale nakonec jsem si řekla, že můj čas ještě přijde. A on přišel na světovém šampionátu. Navíc jsem ještě při premiéře vyhrála francouzskou ligu, takže jsem s rokem maximálně spokojená,” usmívala se Marie Horáčková.

Nenechat se odradit

Lukostřelbu měla odmalička na očích. „Oba rodiče stříleli, takže je to u nás generační záležitost. Jen jsme se ségrou převzali štafetu. Na druhou stranu jsme do něj nebyli nikdy nuceni a možná proto ho stále děláme,“ vyprávěla reprezentantka.

Svému sportu se začala věnovat už v osmi letech a během let zažila i řadu úsměvných příhod. „Ve čtrnácti jsem si chtěla doma vyzkoušet nový luk. Táta mi říkal, abych počkala, až budeme na střelnici. Jenže jsem to chtěla hned. Varoval mě, že se nesmí stát, aby vyletěl šíp. Natáhla jsem, jenže šíp vystřelil a navíc se odrazil od zdi. Letěl zpátky přes celý obývák a kuchyň,“ líčila.

Anketa resortního centra Victoria 1. Marie Horáčková (lukostřelba)

2. Markéta Vondroušová (tenis)

3. Jiří Prskavec (vodní slalom)

4. Lukáš Krpálek (judo)

5. Vít Přindiš (vodní slalom)

6. Tomáš Staněk (atletika)

7. Amálie Švábíková (atletika)

8. Karolína Muchová (tenis)

9. Václav Chaloupka (vodní slalom)

10. Jiří Beran (šerm)

Na památku nechtěného výstřelu zůstala ve stěně díra. „Dokonce se časem zvýraznila tím, že jsme nad ní pověsili rámeček a plnila funkci obrazu. Stopa ve zdi vydržela hodně dlouhou. Vlastně až do doby, než jsme se přestěhovali. Jestli je tam pořád, tak to nevím,“ culila se studentka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, která při vyhlášení dostala darem nový rám na skutečný obraz.

Úspěšné tažení členky LK Arcus Plzeň odstartovalo před lety čtvrté místo na juniorském mistrovství Evropy, povedla se jí kvalifikace na tokijskou olympiádu a vrcholem je zatím zlatá medaile z Berlína a nominace do Paříže.

„Před tím jsem zažila řadu slabších výsledků. A právě to jsem zdůraznila při jedné přednášce pro lukostřelecké centrum mládeže. Říkala jsem posluchačům, že je hodně důležité nenechat se odradit po pěti šesti nezdarech, protože i sedmnácté místo se může ukázat jako velké plus,“ poukázala na své umístěním z předloňského MS.

Získala pevnější půdu pod nohama

Letošní triumf považuje za zúročení zkušeností z předchozích let. „Určitě jsem si hodně odnesla z olympijského závodu v Tokiu, a to se mi pak hodilo na mistrovství světa. Dospěla jsem v osobním životě a získala pevnější půdu pod nohama. Začala jsem si víc věřit a proklouzla do nejužší lukostřelecké společnosti. V tom mi pomohly starty za francouzský v klub. Když jsem tam vyhrála ligový závod, došlo mi, že už tam patřím,“ konstatovala.

Horáčková vytvořila český rekord a obhájila titul na akademických hrách

Ve finále berlínského šampionátu se utkala s Mexičankou Alejandrou Valenciaovou. „Ještě před tím, než jsme šly do boje o zlato, jsme si povídaly. Shodly jsme se na tom, že si finále jdeme hlavně užít, protože už obě máme medaili. V hlavě jsem však měla, že chci vyhrát, a ono to klaplo,“ culila se.

Světovým titulem si zajistila olympijskou místenku. Přání pro Paříž si však prozatím nechává pro sebe. „Nechci se o tom moc šířit, i když postup do osmičky by mi neměl utéct. Do Paříže se moc těším a věřím, že zúročím nějaké poznatky z Tokia. Příští rok se ale konají i jiné důležité závody. Přála bych našim klukům, aby se také probojovali na olympiádu a mohli jsme vytvořit tým,“ prozradila.