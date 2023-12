Málokdo z českých sportovců prožil takhle přelomový rok. Marie Horáčková se letos stala mistryní světa, jako vůbec první česká lukostřelkyně usedla na trůn. Najednou u ní klepají novináři, sponzoři a všichni nahlas hovoří o olympijské medaili. Čekali byste, že si pětadvacetiletá hvězdička alespoň před svátky oddechne? Kdepak. Rodačka z Plzně je i v době Vánoc doslova na roztrhání. Trénuje, připravuje se na zkoušky ve škole. A navrch vyrábí dárky pro své nejbližší.

Lukostřelkyně Marie Horáčková - čerstvá mistryně světa a olympionička na plzeňském festivalu sportu Sportmanie | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Jsem v jednom kole. Takový shon zažívám snad poprvé,“ řekla v rozhovoru pro Deník lukostřelkyně, která slaví během vánočních svátků víc než většina ostatních. Důvod je prozaický: v rodném listě jí svítí datum narození 24. 12. 1997.

Začnu hodně obligátní otázkou. Jak slaví Marie Horáčková narozeniny a Štědrý den?

S rodinou. Dopoledne slavíme moje narozeniny, potom je přestávka a pokračuje se Štědrým dnem. Hlavně v dětství jsem to rozlišovala a stejně tak moje okolí. Nemyslím si, že bych byla nějak šizená. Snad vždycky jsem dostala dvoje dárečky.

Předpokládám, že podobnou otázku jste už dostala mnohokrát.

Máte pravdu. Jsem na to zvyklá (úsměv). Když tohle téma přijde před Vánoci na přetřes, slýchám další narážky. Oblíbenou replikou je věta: Rodiče byli hodní, ještěže nejsi Eva.

Adamczyková a Hradilek ve StarDance? Dobře využitá šance, říkají mistři světa

Co jste si jako malá přála najít pod stromečkem?

Každý rok něco jiného. Když o tom přemýšlím, vybavuji si hlavně jeden moment. Jako malá jsem si vysnila panenku z kolekce Baby Born, ale jinou, než jsem nakonec dostala. Následoval smutek, možná i nějaké slzy. Ježíšek to viděl, a tak mi později přinesl jinou.

Z luku střílíte odmala. Předpokládám, že i to se do dárků promítlo.

Samozřejmě. Od žákovského věku až po dorostenky jsem dostávala vždy nějaké ty komponenty k luku.

Letos jste se obdarovala sama a dopředu. Vybojovala jste titul mistryně světa, kvalifikovala se na olympiádu. Čeká vás galavečer Sportovec roku. Co ještě najdete pod stromečkem?

To je právě ta nejtěžší otázka. Já si kromě zdraví nic pro sebe nepřeju. Kdybych měla řešit svět, tak tam je to přání snazší a podobné: hlavně ať zase nedojde na nějakou tu v uvozovkách kalamitu.

A čím potěšíte své blízké?

S inspirací to je podobné, mám vygumováno. Navíc jsem v jednom kole. Takový shon zažívám snad poprvé… Dospěla jsem k tomu, že nejhezčí bude dárky vyrobit, ne je kupovat.

Jsou pro vás vánoční svátky obdobím klidu a pohody, nebo už trénujete?

Jak se to vezme. Od tréninku si na tři dny odpočinu, budu s rodinou. Ale jinak to hektické období, navíc se musím připravovat na zkoušky.

Pocházíte ze sportovní rodiny. Během Vánoc tedy nepřijde řeč na lukostřelbu?

Ale ano, přijde. Jen ne v takové míře. Ostatní by nás ukousali, kdybychom pořád řešili sport (smích).

Co si budete přát do roku 2024?

Už myslím na olympiádu, dokonce mám její logo jako spořič obrazovky na telefonu. Těším se do Paříže, chci mít v hlavě, že tam nepojedu na výlet, že bych tam měla předvést, na co člověk trénuje.

Šipkové šílenství začíná. Hraje se o miliony, Češi tentokrát scházejí

Zkusme tedy jednu kvízovou otázku. Víte, co budete dělat v sobotu 3. srpna?

Nevím. Budu na olympiádě?

Ano, právě tenhle den se bude bojovat o medaile v lukostřelbě.

Vidíte to, tak to bych tam chtěla být! Ale musím se brzdit, je to daleko a ve hvězdách.

V jednom z rozhovorů jste zmínila, že máte ráda atletiku. Nepřemýšlela jste už i tom, na jaké sporty byste se v Paříži chtěla jít podívat?

Kdyby to šlo, tak právě na atletiku, hod oštěpem. Ráda bych. Vždyť atletika je považována za královnu sportů. Lákaly by mě i kolektivní sporty, akorát nevím, jestli se tam někdo z Česka dostane.

Podívejte se na záznam úspěchu Marie Horáčkové na MS:

Zdroj: Youtube

Koho byste si přála potkat v Paříži?

Těžká otázka. Kdysi bych vám hned odpověděla, že Michaela Phelpse a Usaina Bolta, ale už mají po kariéře. Škoda. Asi tedy sportovní gymnastku Simone Bilesovou. A ráda bych se podívala do muzea Edith Piaf. Možná uslyším její písně. To by bylo hezké.