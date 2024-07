Krátce před Tour de France byl králem Karlem III. pasován na rytíře, před své jméno si může psát titul „sir“. Teď Mark Cavendish získal cennější vyznamenání, než je řád britského impéria. Nejslavnější rodák ze zapadlého ostrova Man se zapsal do historie cyklistiky. Pětatřicátým vítězstvím na největším závodu planety překonal legendu Eddyho Merckxe.

Devětatřicetiletému Cavendishovi trvalo tři roky, než se odpoutal od belgického "Kanibala", který vládl pelotonu na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Naposledy byl blízko loni, ale po pádu si zlomil klíční kost a odstoupil. S vyhlídkou na další pokus o překonání rekordu se rozhodl odložit konec kariéry, o kterém mimochodem uvažoval už v roce 2020.

A letos se dočkal, na své patnácté Tour. Rekordní 35. etapové vítězství vybojoval britský sprinter ve středeční 5. etapě, jak jinak než v závěrečném spurtu. Stal se tak absolutním králem "Staré dámy".

„Fyzicky jsou v pelotonu silnější závodníci. Ale já umím používat hlavu, mentální síla, to je moje velká výhoda,“ líčil Brit, který je druhým nejstarším etapovým vítězem v historii Tour de France. Ve středu mu bylo 39 let a 43 dnů.

Když si představíte, že jeho první etapové vítězství na Tour přišlo v roce 2008, kdy porazil jezdce jako Erik Zabel, dojde vám, o jaký neuvěřitelný úspěch se jedná. „Vítězství v jedné etapě vám může udělat kariéru a já měl vždycky pocit, že potřebuju vyhrát ještě další a pak ještě další a další,“ vykládal jezdec Astany. Cavendish oslavil rekordní triumf s celou rodinou. S dětmi pak nakráčel na stupně vítězů.

„Když jsem jako malý kluk začal trénovat Marka, vždy jsem věděl, že bude dosahovat úžasných věcí,“ pronesl Cavedishův první trenér Dot Tilbury. „Je inspirací pro každého na ostrově Man - a po tomto vítězství nemůže být pochyb o tom, že je největším sprinterem všech dob,“ zdůraznil.

„Vidět, co dokázal, 16 let po první vítězné etapě na Tour, je téměř neuvěřitelné. Ale je to Cav. Nic není neuvěřitelné. Gratuluju kamaráde. Neříkají ti sire nadarmo,“ přidal se Cavendishův krajan a bývalý parťák Geraint Thomas, vítěz Tour de France v roce 2018.

Táta křičí na legendu

Cavendish se za svůj fenomenální počin dočkal uznání od bývalých i současných soupeřů. „Dnes jsem nevyhrál, ale Mark si odnesl 35. vítězství na TdF, je to výhra pro celou cyklistickou komunitu. Obrovská gratulace Markovi k tomuto úspěchu, dnes se zapsal do historie cyklistiky!“ reagoval Jasper Philipsen.

Nenajde se snad nikoho, kdy by mu úspěch nepřál. Dokonce ani z řad bývalých nepřátel. „Děti, podívejte, tohle je táta a křičí na cyklistickou legendu!“ napsal Marcel Kittel pod fotku na Instagramu, na které na cílové pásce řve na Cavendishe, který ho porazil. „Gratuluju Markovi k tomuto neuvěřitelnému a dominantnímu vítězství číslo 35! Obrovský respekt, už se těším na další spurty,“ vzkázal Němec, který před několika lety odešel do důchodu a přitom je mladší než Cavendish.

Gratuloval i další bývalý rival Peter Sagan, který byl v roce 2017 aktérem hrůzostrašné kolize, ze které si Cavendish odnesl zlomenou lopatku. Slovák byl neprávem označen za viníka. „Sir Mark Cavendish je král,“ napsal na Instagram Sagan.

Cavendishovi blahopřál i bývalý pilot formule 1 Romain Grosjean. „Šampion,“ naťukal na síť X.

Kruh se uzavřel. Příběh plný tragických pádů a neuvěřitelných návratů má happyend. Tour ale nekončí a Cavendish jistě bude chtít rekord ještě vylepšit.