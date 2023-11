Letos to byla jeho sezona. Rychlostní kanoista Martin Fuksa získal premiérový titul na olympijském kilometru, a protože v celém vodáckém spektru nikdo jiný na zlato na světovém šampionátu nedosáhl, po právu ovládl anketu Českého svazu kanoistů.

Martin Fuksa | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Mnohonásobný mistr světa a Evropy Martin Fuksa byl Kanoistou roku vyhlášen podruhé (poprvé v roce 2018). Ale je třeba říct, že stát se králem v konkurenci úspěšných vodních slalomářů není vůbec nic snadného.

„Největší radost mi letos udělalo narození dcery, těší mě, že mám skvělou a fungující rodinu a mohu dělat, co mě baví,“ říkal třicetiletý rodák z Nymburka, který letos vyhrál i Evropské hry na neolympijské pětistovce, ale zatím nedosáhl na medaili z OH.

Co pro vás znamená vítězství v anketě?

Je to hezké ocenění za skvělou sezonou, ale důležitější je dojet na kánoi první do cíle, což se mi letos povedlo ve všech startech. Už jsem měl lepší roky, jenže letos jsem se stal mistrem světa na olympijské trati, což se mi nikdy nepodařilo. V Duisburgu přišla ta nejcennější medaile, ale já si vážím každé sezony. Získat titul je hrozně pěkný, ale ne všechno se letos povedlo. Finále v deblu s bráchou na mistrovství světa nedopadlo podle našich představ. Být o kousek výš než osmí, řekl bych, že sezona nemohla být lepší. Třeba se to povede příští rok.

Příští rok se v Paříži koná olympiáda…

Cože, co je příští rok v Paříži? O tom nic nevím, to je pro mě novinka… (smál se) Uvidíme, co bude. Do Paříže se těším, byl jsem tam jen jednou v životě.

Po sérii stříbrných medailí na kilometru jste se dočkal zlata. Dá se to vysvětlit tím, že jste výkonnostně povyrostl?

Myslím, že jsem povyrostl po mentální stránce. S narozením dcery se mi určité pohledy na svět změnily. Říká to hodně lidí, kteří se stali rodiči, a asi na tom něco bude. Jinak vím, že jsem schopný porazit každého ze soupeřů, jen se musí v den D všechno sejít. Už jsem na zlato v kilometru několikrát měl, ale vždycky mi to o kousek uteklo. Jsem rád, že se letos povedlo.

Martin Fuksa s Jiřím Prskavcem a Vítem PřindišemZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Máte na medaile o ocenění nějakou síň slávy?

Jak už nějakou dobu nebydlím s rodiči, tak se všechny moje medaile přesunuly do naší prádelny. Věším je nad pračku, jen tu nejnovějšá si dávám na jídelní stůl. Je tam tak dlouho, než přibude další.

Na vyhlášení jste jako člen Dukly přišel v uniformě. Jak často ji oblékáte?

V podstatě jen na slavností příležitosti jako je tato. Tak třikrát do roka. Po Nymburce v ní nechodím. (směje se)

Jak se zapojujete do péče o malou Emily? Na konci sezony jste říkal, že je pro vás hlavně hračka…

Chtěl bych říct, že jsem strašně rád, jak funguje náš rodinný tým. A letos do něj přibyl nový jeden člen. Emily je pořád hračka, přesouvám ji z místa na místo. Zatím si ještě nikam nedoleze a můžu si s ní hrát. (usmívá se) Ve volnu posledních týdnů jsme měli společná dopoledne, vozil jsem ji v kočárku, já si dal kafíčko a ona většinou spinkala. Odpoledne jsem pak od manželky obvykle dostal propustku na kolo.

Jak se těšíte, až dcera povyroste, a bude vám držet pěstičky na tribuně?

Strašně moc, bude to další motivace. Doufám, že se holky vydají do Paříže, a já tam něco předvedu, aby na mě byly pyšný.

Nedávno jste se zúčastnil v Poděbradech Top Campu Českého olympijského výboru. Co vás tam čekalo?

Pobývali jsme ve skvěle předělaných lázních, kde jsem nikdy nebyl. Bylo moc fajn setkat se s olympioniky. Měli jsme se dobře, poprvé jsem si vyzkoušel golf. Byly to příjemně strávené tři dny, kdy jsem si mohl trochu odpočinout od sportu. Teď už jsem zase zpátky v tréninku.