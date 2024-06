Kanoista Martin Fuksa získal na mistrovství Evropy stříbro na kilometrové trati. Úřadující světový šampion měl silný závěr a těsně nestačil jen na Rumuna Catalina Chirilu. Pro Fuksu je to už osmnáctá medaile z evropských šampionátů. Na šampionátu v Szegedu se postaral o první cenný kov české výpravy.

Kanoista Martin Fuksa | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Finálový závod začal volněji a většinou se pohyboval na pozici mimo stupně vítězů. V závěrečné čtvrtině trati ale nasadil k silnému finiši a zůstal před ním jen Chirila, který byl v cíli zhruba o čtvrt sekundy dříve. Pořadí na prvních dvou místech bylo stejné jako před dvěma lety v Mnichově, kdy se jel kilometr na ME naposledy. Dvanáctinásobného mistra Evropy Fuksu dnes ještě čeká finále individuálního závodu na 500 metrů, které pojede v 16:33.

Deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel dojel čtvrtý na pětistovce. Od bronzových Litevců Mindaugase Maldonise a Andreje Olijnika dělily české reprezentanty zhruba tři desetiny sekundy. Na nové olympijské trati je pro ně dnešní výsledek třetím umístěním těsně pod stupni vítězů na vrcholné akci. Čtvrtí byli také na ME 2021 a MS 2022.

"Chyběly síly, kterých měli soupeři před námi víc," poznamenal Havel. "Předvedli jsme tady tři dobré, vyrovnané jízdy, takže je to známka toho, že se směrem k olympiádě vydáváme správnou cestou," ocenil.

Kajakářka Anežka Paloudová byla pátá v závodě na 500 metrů, ve kterém se představí i na olympijských hrách v Paříži. Je to její nejlepší výsledek na ME na této trati. Loni v Krakově i předloni v Mnichově byla sedmá. Páté místo ze své hlavní disciplíny přidala ke čtvrté příčce, kterou získala v pátek na kilometru.

"Já jsem z umístění nadšená. Pro mě bylo velkým úspěchem už dostat se do finále. To, že se mi povedlo dojet na tom pátém místě, je pro mě něco neskutečného. Před olympiádou je to pro mě strašné nakopnutí, znamená to, že to jde dobrým směrem," pochvalovala si pětadvacetiletá Češka. Pětistovku na šampionátu v Szegedu suverénně vyhrála domácí kajakářka Tamara Csipesová.