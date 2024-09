Jednatřicetiletý rychlostní kanoista Martin Fuksa je otcem šestnáctiměsíční Emily. Může to být jednou ona, kdo převezme rodinné žezlo? „Na to je samozřejmě moc brzo. Emily je ještě moc malá. Pravdou je, že jsem si vždycky říkal, že až budu mít dítě, tak bude určitě dělat kanoistiku. Ale po jejím narození mi došlo, že kanoistika není jediná na světě. K pohybu ji povedu, chci, aby byla ve sportu všestranná, ale do ničeho ji nebudu nutit,“ řekl trojnásobný mistr světa.

A co byste říkal tomu, že by časem ještě přišel na svět syn, který by se na kanoistickou dřinu víc hodil?

Tak mít páreček, by bylo moc hezké… Ale to fakt neumím ovlivnit. (smál se)

close info Zdroj: ČTK/Ondřej Deml zoom_in Martin Fuksa se zlatou olympijskou medailí

Po olympijském vítězství jste víc na očích. Minulý týden jste byl hostem oblíbeného televizního pořadu Show Jana Krause. Jak jste se tam cítil?

Rád se na tuhle show dívám, a tak mě potěšilo, že mě pozvali. Připadal jsem si tam skoro jako na závodech. V zákulisí jsem byl nervózní, ale po pár vteřinách natáčení to ze mě spadlo. Byl jsem překvapený, jak hodně a dlouho mi lidi tleskali. Možná i proto, že jsem byl pohodě, uvolněný a nemlel nějaké blbosti. A třeba se mnou tu olympiádu i prožívali.

V minulosti jste zrovna nemiloval diskuse na téma, že vám chybí olympijská medaile. Tak to už neplatí, že…

Jsem docela rád, že na to už žádná otázka nepřijde… (usmál se) Medaile byla letos hlavním cílem, a to jsem splnil. Ulevilo se mi a užil jsem si to. Trénoval jsem na to skoro celou kariéru.

Jak moc pro vás byly ty medailové debaty svazující?

Na předchozí hry jsem odjížděl s cejchem, že když vyhrávám šampionáty, měl bych přivést i olympijskou medaili. To ale dvakrát neklaplo. Asi jsem na to ještě po mentální stránce nebyl vyspělej. Sedlo si to až po třicítce, ale jsem rád, že olympijský úspěch přišel teď. Kdybych na hrách vyhrál už před osmi roky, možná bych pak neměl do sportu takovou chuť. Takhle mně možnost získat olympijskou medaili celou dobu motivovala, až se to nakonec povedlo.

Medaili schoval před babičkou

Mimochodem, jak jste si zvykl na oslovení: Martin Fuksa – olympijský vítěz?

Popravdě mi to připadá pořád trochu zvláštní. Když to slyším, zdá se mi to divný, protože to pro mě byl dlouho jen sen. Pamatuji si, že jsem často slýchával například Martin Doktor, dvojnásobný olympijský vítěz… Ale už si pomalu zvykám, že to k mému jménu patří. (usmívá se)

Už máte doma na olympijské zlato vybrané místo?

Pořádně ne, protože jak jsem věčně na cestách, každý si chce medaili prohlédnout, a tak ji furt s sebou vozím v autě. Když jsem byl na šampionátu v Uzbekistánu, zavřel jsem ji do krabičky a dal ji nahoru na knihovnu, aby nikdo nevěděl, kde je. Schoval jsem ji proto, aby ji třeba babička nikomu nepůjčovala, což původně chtěla… To jsem však nedovolil. (usmál se) Rád ji každému ukážu, ale nechci ji dávat z ruky.

Neskončí olympijské zlato jako jiné medaile v prádelně, kam si je ukládáte?

Asi tam na nějaký čas skončí, ale zůstane v originální krabici. Nebudu ji nikam věšet. Na nějaké pěkné místo si ji vystavím, až se přestěhujeme do nového baráku.

Stává se vám, když jdete po ulici, že vás lidé poznávají?

V Praze minimálně, ale u nás v Nymburku jsem to zažil. Jednalo se spíš o gratulace. Lidi se mě na něco vyptávali a bylo to moc příjemný. Pěkné bylo i setkání s rybáři, s nimiž jsem se párkrát pohádal. Teď se se mnou přišli vyfotografovat… A když jsem si byl před mistrovstvím světa v neolympijských disciplínách zatrénovat, tak skoro všichni cyklisté, co jezdí po náplavce kolem Labe, zastavovali. Slyšel jsem, jak říkají, hele to je ten Fuksa, co vyhrál v Paříži. Mysleli si, že je neslyším, ale ono se to po vodě hezky nese.

Výlety po Česku a Mallorca

Těžká sezona skončila stříbrem na pětistovce v rámci MS v Uzbekistánu, ale prý ještě uvažujete o jedné závodní akci…

Zatím to nechávám otevřené. V půlce září se koná mistrovství republiky na pět kilometrů a já mám ze všech českých šampionátů 58 medailí. Říkám si, že by nebylo špatné ten počet zaokrouhlit na šedesát. Jel bych singl a debl s jedním kamarádem z Nymburka, který chce letos zakončit kariéru. Pohrávám si s tou myšlenkou, hrozně rád bych to pro toho kluka rád udělal.

close info Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický zoom_in Návrat zlatého olympionika Martina Fuksy do rodného Nymburka. Na náměstí se uskutečnilo velkolepé přivítání.

Normálně jezdíte kilometr nebo pětistovku, není pro vás pět kilometrů moc dlouhá trať?

Ne, to se dá zvládnout. Objemově na to mám natrénováno. Když tenhle mistrák loni pořádal Nymburk, tak jsem ho jel. Byla to skoro povinnost a dvakrát jsem vyhrál.

Pak už tedy konečně přijde čas na dovolenou. Jak ji pojmete?

Mám ještě nějaké mediální a sponzorské povinnosti – čeká mě cesta do Barcelony, kam dorazí všichni olympijští vítězové od Red Bullu. To bude prima akce. Až se vrátím, tak s Áňou a Emily začneme vyrážet na víkendové výlety po Česku.

Na co se nejvíc těšíte?

Asi na to, že nebudu mít žádné starosti a kolem nás nikdo nebude. Prostě až někam vypadnu a budu jen se svýma holkama. Zároveň bude fajn, že nebudu myslet na trénink a všechno se obejde bez tlaku a stresu. Těším se, že si dáme něco dobrého a pak kafíčko.

Plánujete při dovolené například prohlídky hradů a zámků?

Po památkách jsme s Áňou chodili, ještě když jsme neměli Emily. To teď úplně nepůjde. Tolik toho nestihneme, malé se musí hodně věcí přizpůsobit. Ale koupil jsem si sedačku na kolo, takže ji budu vozit. Budeme na jižní Moravě, ve Znojmě, v plánu je i Ještěd. Pak odjedeme na Mallorku, tam se taky projedu na silničce.

Kanoistika je věc rodinných klanů

Jak vnímáte, že jste se díky vašemu olympijskému zlatu (a také vítězství kajakáře Josefa Dostála) v Paříži zasloužil o další vylepšení image Česka jako vodácké mocnosti?

Zásluhu na tom mají i slalomáři, kterým to tentokrát na olympiádě necinklo, ale léta jsou velice úspěšní. Bude to asi tím, že to Češi na vodě umějí. Nejspíš v tom hraje tradice rodin, které mají s ježděním zkušenosti, ale silná je i podpora ze středisek a od svazu. Rodinné klany však nejsou české specifikum. Fungují i v zahraničí. Kanoistika je prostě rodinný sport.

Kdy se vrátíte na vodu a k tréninku?

Taťka s dědou mi v tom dali volnou ruku. Až se mi bude chtít, tak se do toho pustím. Člověk si zase nesmí moc zvyknout na pohodičku. Asi v půlce října bych chtěl pozvolně začít. Ale úplně naplno do toho budu šlapat až od ledna. Do prosince bych chtěl trénovat individuálně, co mě bude bavit.

Co vás čeká v příští sezoně?

Velkým lákadlem bude červnové mistrovství Evropy na domácím kanálu v Račicích. Mohl bych zabojovat o rozšíření sbírky dvanácti kontinentálních titulů. Už se na to moc těším.