Tahle sezona se Martinu Fuksovi povedla. Jejím hlavní bodem byl vedle narození dcery titul mistra světa na kilometrové trati v Duisburgu. V bohaté medailové sbírce brilantního rychlostního kanoisty z Nymburka tenhle cenný kov chyběl. Na singlkánoi nepoznal hořkost porážky.

Martin a Petr Fuksovi jsou po sezoně v báječné náladě. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Kilometr jsem nikdy nevyhrál. Na této olympijské trati jsem byl na šampionátech pětkrát druhej a jedou třetí. Celý svět se na ni soustředí, protože je to na singlu na rozdíl od minulosti jediná olympijská disciplína,“ vyprávěl Martin Fuksa při ohlédnutí za sezonou.

Dřív se mu spíš dařilo na poloviční trati. „Letos to vyšlo super na kilometru, ale nemohu říct, že by předchozí roky byly špatný. Jen jednou jsem nestál na pódiu,“ upozorňoval třicetiletý závodník Dukly Praha.

V Paříži se šli projít k Eiffelovce

Po šampionátu se „Fuksič teamu“ povedla další velká věc. V Duisburgu skončili s bratrem Petrem osmí na deblkánoi, čímž se nominovali na olympiádu, ale na následném světovém poháru v Paříži získali první společnou medaili, když dojeli druzí.

„Na šampionátu jsme si sice Paříž vyjeli, ale chceme zajíždět lepší umístění. Potřebovali jsme si spravit chuť, jelikož nám finále v Duisburgu opravdu nevyšlo. Nejeli jsme jízdu, na níž jsme měli natrénováno. Ovšem v Paříži jsme si to vynahradili,“ pochvaloval si starší ze sourozenecké dvojice.

Jeho bratr je pochopitelně nadšený, jak jejich deblové snažení dopadlo. „Celou sezonu jsem věděl, že máme navíc. V Paříži to nakonec klaplo. Jsem strašně rád, i proto, že pro mě je to vůbec první medaile ze světového poháru. Věřím, že příště budeme ještě lepší,“ culil se Petr Fuksa.

Na oba v Paříži olympijská atmosféra moc nedýchla. „Jen jsem si uvědomil, že tady budu za rok závodit, ale to je asi tak všechno,“ krčil Petr rameny. „Akorát jsme se šli podívat k Eiffelovce, kde se odpočítávají dny do zahájení. Jinak to moc poznat není.“

Zdroj: Youtube

„Přijela za mnou žena a za bráchou přítelkyně, a tak jsme se Paříží trochu prošli. V centru jsem nikdy nebyl, poprvé jsem naživo viděl Eifellovku a další turistické kuriozity. Procházku jsme ale udělali hlavně proto, aby nás to za rok při hrách nelákalo,“ poznamenal Martin.

Dceru Emily má spíš jako hračku

Ten zároveň řeší i jiné povinnosti než ty vodácké. V květnu se jeho manželce narodila dcera Emily, což znamenalo docela velkou změnu. „Pro mě se toho ale zase tak moc nezměnilo. Mám hodnou paní, která všechno zastane, i hodné babičky i dědečky. Emily je po delší době první miminko v rodině, a tak nemáme nouzi o hlídání,“ vykládal.

„Já v noci nic dělat nemusím. Bylo jasné, že se o malou bude starat hlavně Áňa. Můj trénink má pořád prioritu. Já mám Emily spíš jako hračku. Jak se vrátím z tréninku, pochovám si jí,“ prozradil Martin Fuksa.

V sezoně má před sebou ještě jeden závod. „Příští víkend se u nás v Nymburce jede mistrovství republiky na pět kilometrů. Těším se, že je to u nás na Labi, kde asi nikdy dřív mistrovství republiky nebylo,“ přemítal.

„Kdyby to nebylo doma, tak to nepojedu, ale nejdřív si budu muset vodu párkrát projet, aby mě to nebolelo,“ usmíval se před distancí, jakou v životě v závodě ještě neabsolvoval.