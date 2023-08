Česká scéna bojových sportů netrpělivě vyhlíží další velký zápas. Karlos Vémola se utká v bitvě o titul šampiona polotěžké váhy organizace Oktagon MMA se slovenským bijcem Pavolem Langerem. Dlouho očekávaný duel, který se uskuteční na začátku října v Bratislavě, přitahuje z celé řady důvodů. Svůj názor na československý střet poskytl i trenér a manažer Jiřího Procházky Martin Karaivanov.

Karlose Vémolu čeká v dalším zápase slovenský bijec Pavol Langer. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Zápas Karlose Vémoly s Pavolem Langerem? Zajímavý duel dvou v řadě aspektů naprosto odlišných bojovníků. Zatímco Vémolova silná stránka je boj na zemi a často nešetrné výroky na adresu soupeře, jeho slovenský soupeř je přímý opak. Rodák z Košic je introvertní a působí jako tichá voda, své protivníky ale především v postoji trestá přesnými údery.

„On je samozřejmě hodný a skvělý kluk, ale mám strach, aby se mu Karlos nedostal do hlavy a aby ho takhle nesežral ještě před tím zápasem, protože by pak nemusel předvést takový výkon, na který bude mít jistě natrénováno,“ řekl v podcastu Ondřeje Novotného MMA letem světem trenér a manažer Jiřího Procházky Martin Karaivanov.

Životní forma Langera

Oba soupeři jsou před bitvou o pás šampiona polotěžké váhy v hodně odlišné situaci. Zatímco Langer je ve skvělé formě a po třech výhrách se hodlá postavit životní výzvě, Vémola má za sebou prohru s Patrikem Kinclem a nepřesvědčivou výhru nad Argentincem Alsinou, po které na rodáka z Olomouce pískala vyprodaná Štvanice.

„Od nás s ním ještě v dřevních dobách zápasil Jay Jay (Jan Gotvald pozn. redakce) a porazil ho. Pavol však od té doby udělal neuvěřitelnou a famózní práci. Klobouk dolů za to, kam vystoupal. Myslím si, že jediné, co mu chybí, je nějaká osobnost. Udělal velký posun a přál bych mu to, ale mám rád i Karlose, takže ať vyhraje ten lepší,“ doplnil Karaivanov.

A jak manažer a trenér Jiřího Procházky v jedné osobě tipuje, že zápas dopadne? „Palo Langer vyhraje po pěti kolech na body,“ myslí si respektovaný kouč.