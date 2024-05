Zkrachovalá hvězda z Luneticu v kleci. Clash je pro Kociána jako odvykačka

Zkrachovalá hvězda z Luneticu si to nakráčí do klece. Bývalý zpěvák Martin Kocián je jednou z béčkových celebrit, které se představí na osmém turnaji Clash of the Stars v Ostravě. Člen pupulárního boybandu z devadesátek se přitom pere sám se sebou, evidentně totiž jede stále v drogách.

Martin Kocián, bývalá hvězda skupiny Lunetic, jde bojovat do Clash of the Stars | Foto: Profimedia