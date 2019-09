Vraťme se ještě k utkání s USA. Jaké to bylo, když jste zjistil, že se vám to celé nezdá?

Začal jsem to vnímat až ve chvíli, kdy jsme do haly přijeli na zápas. Nejvíc to na mě asi dopadlo při naší státní hymně, kdy mi probleskla hlavou celá ta cesta, veškerý čas, který jsem tomu obětoval. A nejen já, ale celá moje rodina, bez které bych to nedokázal. Pocit to byl neskutečný. Zadostiučinění, že když si člověk něco vysní a jde si za tím, je velká šance, že to dokáže.

Do utkání jste naskočil v jeho průběhu. Jaké ve vás převládaly v tu chvíli pocity?

Když jsem šel na hřiště, bleskly mi v hlavě všechny myšlenky, že jsem to dokázal, že nastupuju do zápasu MS. Přehnaný respekt ani strach tam nebyly, radost určitě jo. Jakmile se hodil míč do hry, přistupoval jsem k tomu jako k jakémukoli jinému zápasu.

Dá se uzdravení vaší achilovky považovat za malý zázrak?

Nemluvil bych o tom jako o zázraku, i když to tak spousta lidí vidí. Obětoval jsem tomu úplně všechno. Stalo se mi to 12. května, čtrnáct dní na to skončila sezona. Mělo začít krátké léto. S manželkou jsme plánovali odjet na koupenou svatební cestu z loňska. Jenže jsem nemohl odletět, pořád jsem měl fixaci na noze. Od 1. června jsem začal makat na tom, abych stihl mistrovství. Zajistil jsem si veškeré možné rehabilitace a začal koloběh zkoušení všech možných metod.

Prý vám hodně pomohl kondiční trenér.

Ano. Michal Miřejovský sestavil skvělý plán. To mi z velké části pomohlo dostat se zpátky. Jiné části těla byly připravené díky němu. Mířa je pro mě strašně hodný člověk a za ty poslední tři měsíce jsme se hodně sblížili, patří mu obrovský dík nejen za to, že sestavil plán, ale za podporu svým optimismem, svojí chutí do práce. Nepamatuju si den za celou dobu, kdybychom nebyli v kontaktu, trávili jsme spolu nejvíc času ze všech za ty tři měsíce.

Máte po USA víc sebevědomí, přestože musíte vyhrát za každou cenu?

Když to řeknu blbě, tak nám až v úterý začíná veškerý boj o šanci postoupit ze skupiny. První nás čeká Japonsko. Sice všichni říkají, že bychom je měli jednoduše porazit, ale mají kvalitní tým. Pokud ovšem budeme předvádět výkony jako od zápasu s Litvou, zvítězit bychom měli. Uděláme proto maximum.

Zatímco váš tým vypadá po prohře s USA o jednadvacet v pohodě, Japonci byli po prohře s Tureckem o devatenáct bodů zpráskaní jako psi…

Nevím, jak se cítí Japonci, my jsme rádi, že jsme to zvládli se ctí. S velkou bojovností. Spousta lidí, tedy alespoň si to myslím, očekávala debakl. To jsme nedovolili, určitě nám to může pomoci do dalších zápasů. První metou je právě Japonsko.

Neustáli turecký styl do těla. Je to recept?

Už jsme se o tom bavili s asistentem Lubošem Bartoněm. Byl na tom zápase. Jejich hlavní hráč Hačimura na fyzickou hru moc není. Osman si ho trochu vzal pod křídla a on se necítil úplně komfortně. Budeme muset dělat totéž, hrát fyzicky, agresivně, nepustit je do větších věcí. My musíme udávat tempo.