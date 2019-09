Jak byste zhodnotil vaše poslední vystoupení na turnaji?

V prvním poločase jsme hráli výborně. Vždyť jsme jim nasázeli padesát bodů. Ve druhé půli nám trošku došly síly. A samozřejmě soupeř měl Bogdanoviče, který trefoval neskutečné střely. I když jsme stáli u něj, tak šly přes nás. Utkání skončilo o devět bodů, takže může odejít ze hřiště se vztyčenou hlavou.

Vydali jste se ze všech sil?

Určitě. Hráli jsme na krev. Navíc do hry naskočili všichni hráči. Jsme rádi, že to skončilo takhle a neutrpěli jsme nějaký debakl. Hráli jsme se Srby naprosto vyrovnaný zápas.

Jak těžké bylo bránit jejich vysoké hráče?

Bylo to ohromně těžké. V prvním poločase jich ještě tolik nevyužívali, ve druhém už se to ale několikrát na doskoku projevilo. To ale neznamená, že jsme neodvedli dobrou práci. Hlavní faktor byl Bogdanovič, který dal přes třicet bodů. Je škoda, že jsme ho trochu víc nezastavili. Je to skvělý hráč, co se dá dělat.

Trojky jste měl ale lepší než on. Co vám říkali spoluhráči v poločasové přestávce?

Srbové to ode mne nečekali, když jsem tam přišel. Ze začátku mě nechávali volného, tak jsem se toho snažil využít, pak už to bylo jiný. První poločas padalo všem, proto jsme také vedli. Kluci mě chválili.

Před dvěma roky jste získával zkušenosti. V Číně jste se rozjížděl pomalu a končil jako druhý nejlepší střelec týmu. Už jste definitivně zakotvil mezi chlapy?

Je to tak. Už si věřím na všechny. Taky už nejsem nejmladší, je mi čtyřiadvacet, tak doufám, že to tak bude vnímat i trenér. A s každým dalším rokem se to bude posouvat, takže moje role bude a bude větší. Mám další motivaci se zlepšovat. Teď jsme tady zahráli skvělý turnaj, ale máme před sebou další cíl za dva roky v podobě domácího Eurobasketu. Chtěl bych tomu týmu co nejvíc pomoct.

Nejtěžší přechod do dospělých je prý mezi pivoty. A to kvůli fyzickým proporcím. Myslíte si, že jste hotový hráč?

Vždycky je na čem pracovat, ale doufám, že se to zlepšuje a že už je to dobré. Dneska to byla velká zkouška, protože Srbové měli pivoty vysoké a silové. Snažil jsem se co to šlo a doufám, že jsem to zvládl.

Na co budete nejraději vzpomínat?

Když ne na celý turnaj, tak na ta velká vítězství s Brazílii a Tureckem. Myslím si ale, že můžeme být pyšní na celý turnaj. Šli jsme do každého utkání naplno, odehráli je nadoraz a naše výsledky byly skvělé. Pobláznili jsme celou republiku.

Komu fandíte v bitvě o titul?

Přál bych to Argentině, protože Scola se mi líbí několik let. Na svůj věk hraje neskutečně. Fakt klobouk dolů před tím, jak hraje. Proto bych to přál Argentině.

Zmínil jste, že jste pobláznili republiku. Možná se dá mluvit o basketbalové mánii…

Máme zprávy o tom, jak to doma vypadá. Teď se vracíme, tak uvidíme. Těším se na to. Je to super, protože jsme po dlouhých letech pobláznili republiku kvůli basketu. Máme zprávy, že lidi nechodí do práce, ve školách se neučí a pouštějí si basket v televizi. Je krásné tohle poslouchat a číst si to.

Cesta z Číny do České republiky je dlouhá. Co se bude dít v letadle?

Nějaké oslavy asi budou, ale hodně kluků je vyšťavených. Nemají moc energie, ale na oslavy se určitě ještě nějaká najde.

Na co se nejvíc těšíte po příletu?

Na český jídlo, to čínské mi už trochu lezlo krkem. Celkově se ale těším do České republiky, Čína je hodně specifická. Těším se až uvidím přítelkyni a svou rodinu. Nemůžu se dočkat.

Jak těžké bude okamžitě přepnout na ligový mód?

Bude to těžké, ale asi to všichni zvládneme. Teď přiletíme do Čech, pár dní si odpočineme a půjdeme do nové sezony. Doufám, že si přeneseme energii i to nadšení z basketbalu, který jsme na šampionátu předváděli, do klubové sezony.