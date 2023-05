Právě jim začala sezona. Kanoističtí bratři Martin a Petr Fuksovi si to každý sám i společně na deblu rozdají s konkurencí na Světovém poháru v Segedínu. V sólo startech si starší sourozenec vybral distanci 500 metrů, mladší sprinterskou dvoustovku.

Bratři Martin a Petr Fuksovi | Foto: Ivana Roháčková

„Kvůli deblu nebudu mít možnost startovat na kilometru, v časovém programu tratě kolidují. Tím, že se nám nepovedl první nominační start v deblu, musíme ukázat, kam patříme. Proto jsme mu dali lehkou prioritu,“ prohlásil čerstvý třicátník Martin Fuksa o rozdělení tratí.

Členové Dukly mají za sebou soustředění v Kolumbii a zmíněný závod v Račicích. Odjeli ho v opačném složení a dojeli druzí. „Říkali jsme si, že se asi vloudila chybička,“ pousmál se Martin. Čtyřiadvacetiletý Petr s ním souhlasil. „Celý život jsem byl vepředu a brácha má naopak zkušenosti s řízením. Záleží také na stylu, ale vzadu bych to už nechtěl znovu zažít. Naopak vepředu se cítím jako ryba ve vodě.“

Důležité bude až MS v Duisburgu

Z výsledků první ostrého srovnání se světovou konkurencí ale členové rodinného Fuksa Teamu nebudou dělat žádné velké závěry. „Brácha snad dohnal i absenci z konce minulého roku, kdy byl na vojenském přijímači. Cílíme až na letní část sezony a věříme, že forma bude gradovat později,“ pokračoval držitel řady medailí ze šampionátů.

Vrcholem předolympijského roku bude kromě Světových pohárů a Evropských her v Krakově srpnové mistrovství světa v Duisburgu. „Tam to bude důležité. V olympijských disciplínách půjde o místa pro hry v Paříži,“ připomněl Martin Fuksa. „Zatím to ale neřeším. Soustředím se na věci, které postupně přicházejí. Teprve pak se budu zabývat nominací. Ale tím, že je to v rámci mistrovství světa, se tam pokusíme zajet co nejlíp.“

Nedávno oslavil kulaté narozeniny, ale „tři křížky“ prý nijak neprožívá. Jen zavzpomínal, jak to kdysi vnímal. „Když jsme na základce o někom věděli, že je mu třicet, tak jsme ho považovali za starého. A ono je to tady,“ zasmál se. „Já si ovšem připadám jako by mi bylo lehce přes dvacet. Cítím se pořád stejně a doufám, že ještě dlouho budu.“