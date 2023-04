Před měsícem se v Egyptě výborně připomněl třetím místem. Teď Martina Vlacha čeká druhý díl Světového poháru v moderním pětiboji. Program v Ankaře vypukne 11. dubna.

Martin Vlach | Foto: Filip Komorous

Se závodem v turecké metropoli má závodník Dukly Praha zkušenosti. Když tam loni elitní seriál vrcholil, dosáhl na pátou příčku. V minulé sezoně se mu povedly další skvělé výsledky. V Budapešti vyhrál závod SP, na mistrovství Evropy v Székesfehérváru ovládl s Janem Kufem závod štafet a spolu s Ondřeji Polívkou a Svěchotou získal v soutěži týmů bronz.

„V Ankaře to bylo dobře zvládnuté. I sportoviště mi přišla fajn. Sice se mi tam ve finále při střelbě rozpadl stůl, ale věřím, že už se to nestane,“ usmíval se Martin Vlach při vzpomínce na loňské finále SP, kde mu rozviklaný stůl zkomplikoval cestu za medailí.

„Loni jsme tam závodili v červnu, takže počasí asi nebude takové jako posledně. Plavali jsme ve venkovním bazénu, což by pro aktuální podmínky asi nebylo úplně vhodné. Mělo by tam být kolem dvanácti stupňů a hrozí dešťové přeháňky, ale i tak si myslím, že to bude fajn závod,“ těšil se pětadvacetiletý závodník.

Terče pověsili na plot

Letošní seriál zahájil v Káhiře na bronzovém stupínku. „Pro mě je vždycky dobré, když se úvod sezony povede. Dodá mi to motivaci do další práce. Myslím, že jsem tam ještě nepředvedl všechno, co umím. Ale byl to podařený závod. Doufám, že se v podobných sférách budu pohybovat i ve zbytku sezony.“

Martin VlachZdroj: Filip Komorous

Mezi dvěma podniky SP trénoval s dalšími parťáky z Dukly v jihoafrickém Potchefstroomu, který je už třicet let tréninkovým rájem zejména pro atlety. Pravidelně se tam připravují i oštěpaři ze skupiny Jana Železného. „I pětibojaři už dřív Potchefstroom vyzkoušeli, ale já jsem tam vyrazil poprvé,“ zmínil.

„Podmínky byly naprosto optimální. Měli jsme k dispozici dráhu, bazén a terče nebyl problém pověsit někam na plot. Na šerm jsme našli klub i vhodné sparringpartnery v Johannesburgu, kam jsme se čtyřikrát vypravili. Mohli jsem se tak výborně připravovat na čtyři z pěti sportů. Za dva týdny jsme udělali kus práce,“ popisoval.

Vlach věří, že na nadcházející závod je kvalitně připravený.

„Na jižní polokouli už sice začínalo podzimní období, ale sluníčko pořád příjemně hřálo. Teploty se šplhaly k pětadvaceti stupňům. Výhodná byla i nadmořská výška okolo 1350 metrů. Šermířská hala stála ještě o 450 metrů výš. Při vystoupení v Ankaře by se to mohlo projevit,“ přemítal trojnásobný vítěz ankety o nejlepšího českého pětibojaře.

Na šestou disciplínu nemá čas myslet

„Neměl jsem žádný zdravotní problém nebo jiný výpadek. Jsem na tom minimálně tak dobře, jako před měsícem v Káhiře. Forma se ale bude ladit až na letní vrcholy, z nichž bude možné kvalifikovat se na pařížskou olympiádu,“ zmínil pražský rodák Evropské hry, mistrovství světa a finále SP.

OH 2024 budou poslední akcí, na které bude součástí moderního pětiboje parkur. Pak ho nahradí nová překážková disciplína, která se má ale už letos objevit na vrcholných akcích juniorů a dorostenců. Přitom není dosud jasné, jestli se pětiboj za další čtyři roky objeví v programu dalších her v Los Angeles.

Vlach si z toho těžkou hlavu nedělá a soustředí na současných pět disciplín. „Na šestou opravdu nemám čas myslet,“ zasmál se. „Uvidí se, jaká bude situace za rok a půl. Nevím, jestli se budu pokoušet předělat na překážky. Nechávám to otevřené,“ krčil rameny.