I tak zanechala mezi světovou elitou smíšených bojových umění (MMA) skvělý dojem a vysloužila si smlouvu i pro letošní rok.

Lákadlo je jasné. Nejlepší žena obdrží jackpot v podobě milionu dolarů.

„Cíl je dostat se do finále a ideálně v něm zvítězit, když už tam budu,“ vypráví 32letá Západočeška, velká fanynka fotbalistů plzeňské Viktoriea hokejistů Třince.

První soupeřku jí bude 7. dubna v Las Vegas zkušená americká bojovnice Amber Leibrocková.

Odlétáte do Spojených států, kde vás čeká druhá sezona v PFL. Už nebudete tolik nervózní jako před loňskou premiérou?

Určitě ne. I proto, že jsem od minulého roku udělala jednu novinku.

Povídejte.

Začala jsem spolupracovat se sportovním koučem Honzou Mühlfeitem. Myslím, že i tahle věc mi pomůže. Budu hlavou víc v pohodě, a i díky tomu mám letos větší šanci na lepší umístění.

Loni vás až v semifinále vyřadila Kayla Harrisonová, Znamená to, že letos máte ambice ještě vyšší?

Minimálně chci zopakovat, co bylo loni. Ale cíl je dostat se do finále a ideálně v něm zvítězit, když už tam budu. (úsměv)

Je to i proto, že loni jste nevěděla, co vás čeká, a teď už máte jasnou představu?

Za loňskou sezonu jsem nasbírala hodně zkušeností. Během půl roku jsem stihla čtyři zápasy, z toho jsem tři vyhrála. Ten poslední proti šampionce se mi nepovedl. Ale určitě jsem se posunula o hodně dál, letos se cítím lépe.

Pojďme ještě k novému kouči. Co Jan Mühlfeit ve vaší přípravě změnil?

Možná se tolik nezabývám tím, co bylo. Nepřemýšlím nad tím, že jsem poslední zápas prohrála. Soustředím se na přítomnost, co je tady a teď. Příprava se zatím daří.

Během ní jste vyrazila i na vysněné soustředění do Thajska. Jak se to seběhlo a co vám to dalo?

Začátkem roku jsem odletěla s přítelem do Thajska, kde jsme si dali týden dovolenou a pak jsem se přemístila do Phuketu, do centra Tiger Muay Tahi. To je jeden z nejznámějších gymů pro trénink MMA, jezdí tam světová špička. Trénovala jsem po boku hvězd UFC, jako jsou Chamzat Čimajev nebo Rafael Fiziev, byla tam spousta zápasníků z Bellatoru (další organizace MMA – pozn. aut.) i jiných organizací. Byla radost je jen pozorovat, natož trénovat vedle nich. Moc mě to bavilo, získala jsem tam spoustu zkušeností.

Novinkou oproti loňsku je i to, že jste přešla o váhovou kategorii níž, do 65,7 kg. Co tahle změna znamená?

Na této váze jsem začínala v MMA i předtím v kickboxu. Tahle váha mi sedí a vyhovuje mi. Loni jsem v sedmdesátce shazovala tři, čtyři kila, letos to bude možná osm. Ale soupeřky loni shazovaly i dvanáct až čtrnáct kilo a druhý den to stihly nabrat zpátky. Při zápasechu nich byla znát jejich silová převaha, hlavně když se boj přesunul na zem. Letos to bude váhově vyrovnanější, což by pro mě měla být výhoda.

Zápasnice MMA Martina JindrováZdroj: PR Martiny Jindrové

Jak složité je snižovat takto váhu?

Asi rok a půl jsem nešla váhu, kterou teď půjdu. Nemusela jsem tedy shazovat tolik kilogramů, jako budu muset teď. Je samozřejmě těžší se odrazit, ale nějak ses tím poperu. Zbylých tři až pět kilogramů budu dělat čistě na vodě, budu se odvodňovat. Musím shodit, než odletím.

Už také víte, že první soupeřkou bude Amber Leibrocková. Co o ní teď můžete říct?

Je to veteránka amerického Bellatoru, v únoru jí bylo pětatřicet let. Měří 183, je o jedenáct centimetrů vyšší než já. Bude těžké si ji držet na distanc. To byla moje taktika, udržet se co nejdélev postoji. Tady budu muset vzdálenost zkracovat. Tím pádem mi bude víc hrozit, že by mě mohla hodit na zem, což úplně s trenéry nechceme. Bude to těžší, ale taktiku máme vymyšlenou, té se budu držet. Věřím, že tenhle zápas vyhraju.

Vaše taktika se ale asi oproti minulé sezoně příliš měnit nebude, že?

Ne, taktika bude zůstat v postoji, jako asi s každouz holek. Troufnu si říct, že v postoji jsem tam jedna z nejlepších, možná úplně nejlepší. Celý život dělám postojové sporty, takže tam si věřím víc. Na zemi je to těžší. Když už se tam dostanu, pokusím jít rychle zase zpátky na nohy.

Vypadá to, že soupeřku znáte. Kolik času strávíte u videa a probíráním taktiky?

Konkrétně u této soupeřky je to těžké, protože posledních šest zápasů ukončila v prvním kole. Tři prohry, tři vítězství, z toho se moc studovat nedá. (úsměv) Další zápasy jsou staré třeba už osm let, takže z toho se také nedá moc brát. Můžu koukat na tréninky, které dává na Instagram. Ale z toho se taky nic nepozná, protože profíci tam věci, které používají při zápasech, nedávají. Takže u videa jsem tentokrát moc času netrávila.

Loni jste mohla narazit i na další věhlasné zápasnice, třeba Brazilku Pachecovou. Je tam i letos někdo, koho byste nechtěla potkat?

Šampionka z loňska Larissa Pachecová tam číhá i letos. S tou bych si to chtěla rozdat, ale až ve finále.

Systém turnaje je stejný?

Ano, je nás zase deset. Ale oproti loňsku jsem si smlouvu nemusela vybojovat, automaticky jsem se dostala do desítky. Každá máme před sebou dva zápasy, které určuje prezident organizace Ray Sefo. Po nich budeme bodově ohodnocené a sestaví se žebříček. Pořád platí, čím dřív zápas ukončíte, tím je víc bodů do tabulky. První čtyři postupují do semifinále, v němž si to rozdají o finále.

Zápasnice MMA Martina JindrováZdroj: PR Martiny Jindrové

Jaký program vás teď čeká?

Odlétáme 2. dubna, budu mít pět dní, abych se srovnala s časovým posunem. To by mělo stačit, protože to zvládám dobře. Poslední dva týdny ladíme přípravu, spíš trénuju do rychlosti, a připravujeme se na zápas.

Jak probíhá ladění formy na zápas MMA?

(usměje se) Už to nejsou žádné objemové tréninky. Trochu videa, ale spíše rychlostní tréninky. Jsou kratší, žádné dvouhodinové. Poslední týden už nejdu ani dvoufázově, trénuji tak hodinku denně.

Martina Jindrová v šesti odstavcích



Patří mezi světovou elitu v bojových sportech: před startemv PFL se dlouhou dobu velice úspěšně věnovala kickboxu a thajskému boxu, kde v rámci profesionální kariéry získala hned několik světových titulů.

Má za sebou více než 200 zápasů, stala se například šestkrát světovou mistryní v amatérském kickboxu, dvakrát evropskou mistryní v profesionálním kickboxu a také v thajském boxu a dostala se tak mezi osm nejlepších zápasnic v tomto sportu na světě.

Jako MMA bojovnici si ji fanoušci mohou pamatovat z tuzemských soutěží XFN a I AM Fighter, kde vybojovala tři vítězství.

V loňském ročníku ligy PFL porazila tři vynikající sportovkyně, ač původně mezi vyvolenými chyběla… „Neměli zájem, že jsem spíš lehčí váha, ale nakonec se sami ozvali.“

Její cestu do finále zastavila až dvojnásobná olympijská vítězka v judu Kayla Harrisonová. o které Češka řekla, že působí namyšleně. Jindrová skončila v turnaji třetí. Tento úspěch jí přinesl smlouvu se soutěží PFL. Letos chce na něj navázat a možná jej i překonat.

Proslula hláškou z rozhovoru pro Deník: „Bojové sporty jsem si vybrala, když jsem byla malá. Co můžu teď dělat? Jedině se dobře krýt a zbít soupeřku víc než ona mě.“