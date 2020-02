Známější je Martina (22). Rodiče ji přivedli na žíněnku už v osmi letech. Důvod? Asi i to, že na základní škole zažívala šikanu. Brzy z ní vyrostla hvězda, jež rok co rok sbírá vícero ocenění. Díky svému umu se účastní rovněž rozličných charitativních projektů, ráda cestuje, byla tváří kosmetické firmy.

Josef (18) kombinuje ještě víc disciplín třeba grappling. MMA, brazilské i japonské jiu-jitsu… Je dvojnásobným vicemistrem světa v submission wrestlingu, vicemistr Evropy ve fightingu.

Povězte mi, brácha a ségra… Jak se vám spolu navzájem trénuje?

Martina: Spolu trénujeme především fyzickou kondici. Mám víc trenérů, každého na jiný sport. A pak si to při zápase všechno poskládám dohromady.

Josef: Na jednu stranu je to hezké, protože si můžeme čas organizovat, jak je třeba. Nemusím až tak řešit přístup k Martině, když jí chci něco říct, třeba co dělá špatně, tak jí to řeknu a nepřemýšlím, zda ji urazím nebo naštvu. Složité je to v tom, že ji to chci naučit co nejlíp. A ona nepatří k nejchápavějším (směje se), tak občas ztrácím trpělivost. Ale tím, že je to ségra, to funguje dobře.

A řekne vám někdy Martina, že se jí zrovna nechce jít ven běhat?-

Josef: Spíš je to obráceně, někdy jsem já ten, komu se nechce. Ale hlavní je najít si ten společný čas pro trénink.

Žijete teď v Praze, tam také trénujete. Jde to?

Josef: Ano, pronajmeme si tělocvičnu.

Martina: Časově je to složité, často jsem teď mimo republiku. Ale brácha někdy jezdí se mnou. A pak trénujeme i v cizině.

A nejdete si už na nervy?

Josef: Někdo si to může myslet. Ale není to tak.

Martina: Spíš se oba dva doplňujeme.

Martino, co se vám líbí na bratrovi a co ne?

Martina: Nelíbí se mi, že je přísný a nemá se mnou dost trpělivosti. Vím dobře, že nejsem zase až tak pohybově nadaná, mám všechno pořádně vydřené. Když nemá trpělivost, tak já se pak o to víc snažím, ale už jsem taková, že mi to nejde vůbec.

Stejná otázka na vás, Josefe. Co se vám na sestře líbí a co ne?

Josef: Líbí se mi, že je hodně pracovitá. A když jí něco nejde, tak se hodně snaží, aby to zvládla do úplných detailů. V tomhle je můj opak. Já jsem trochu šikovnější, ale zase extrémně línej. Takže si to navzájem kompenzujeme. Ale co mne občas hodně vytáčí, je to, že je chvílemi nechápavá, když jí něco vysvětluju.

Kdo z vás je aktivnější ve vymýšlení té spousty aktivit, které ještě máte?

Martina: Já to vymyslím a bráška je musí se mnou realizovat.

Josefe, prozradíte na sestru něco, co se o ní neví?

Josef: Líbí se mi na ní, že ze sebe dokáže udělat příšeru. Na jednu stranu ji lidi znají v hezkých šatech, jako třeba na vyhlášení Sportovce Jablonecka, a pak ji také můžou vidět rozcuchanou a neupravenou na tréninku. A ten extrém se mi na ní líbí, že má vlastně dvě tváře.

Martina: Myslím, že v tom má brácha úplnou pravdu. Když jsem na tréninku, tak vypadám jako uklízečka. Stažené vlasy, šátek…

Zajímavé. A co vy prozradíte na bráchu?

Martina: Že je to můj prima parťák, můžu mu říct všechno, bavíme se úplně o všem. Máme velmi otevřený vztah. Myslím, že takový má jen málo sourozenců. Ale měl by být rychlejší. Někdy mu dám úkol a on na něj má dost času. To já zase musím mít vše hned hotové a vyřešené. Jsem oproti němu prostě hrozně rychlá.

Když vás tak poslouchám… Chtěli byste jednou mít takové životní partnery, jako jste vy dva?

Martina: To by mi vyhovovalo.

Josef: Mně taky, čekám, až nějakou takovou dívku potkám. Měla by to být dívka, která se bude taky něčemu věnovat, bude něco dělat, a tím bude výjimečná a bude tím mít ještě další cenu. Nemusí být aktivní jen ve sportu, ale třeba v kultuře, v umění.

Měla by také umět vařit a být v kuchyni jako doma?

Josef: Neberu jako povinnost, že by musela umět vařit. Nejsem zastáncem toho, že ženská musí jen vařit. Každý se to může naučit,i chlapi. Měli by umět dělat stejné věci jako ženy. Jsou to rovnocenní partneři. Spousta lidí to nerado slyší. Ale v pondělí a v úterý by mohl vařit muž a další dva dny žena a dál se střídat.