Kvůli svému plnovousu se nedostal do nominaci rozhodčích pro další ročník Evropské ligy, na pískání ale nezanevře. Třiačtyřicetiletý Němec bude pískat tamní ligu, ve které už má na svém kontě více než 500 odpískáných zápasů.

Palčivé téma otevřel Barth v květnu tohoto roku, kdy si postěžoval, že kvůli svému vydatnému vousu přestával dostat šanci v Eurolize.

Od vedoucího rozhodčích Richarda Stokese Barth slyšel, že to nemají rádi trenéři i sportovní ředitelé a stěžují si na to."Nechápu, co to má znamenat. Jaký je rozdíl, jestli se holím, nebo ne? Je to diskriminace. I když bych si přál pískat Euroligu, nemohu na to přistoupit," řekl naštvaně Barth.

