Kolik porcí budete připravovat? Po zkušenostech z předchozích olympiád existuje odhad, že by Českým domem v Paříži mohlo projít patnáct set až dva tisíce návštěvníků denně. Letošní olympiáda je navíc pro české fanoušky výrazně dostupnější než předchozí hry. Předpokládám, že většina z nich, kteří do Českého domu přijdou, si občerstvení dá.

Plně naložený kamion už odvezl do dějiště olympijských her konvektomaty, chladící zařízení, lednice, udírny. V neděli tam vyrazí gastro tým z Trutnova a Hradce Králové. Kabaret Sauvage v parku La Villette provoní maso ze dvou udíren, na místě bude i speciální food track.

Co je pro vás nejsložitější?

Největší problém není příprava jídel, ale obrovská byrokracie, která souvisí s provozem stravovacích služeb ve Francii. Například kvůli registraci do francouzského velkoobchodu Metro jsme museli jet do Paříže dvakrát. Museli jsme doložit veškeré firemní dokumenty ve francouzštině. To mě v Evropské unii hodně překvapilo. Je to milion věcí, náklady jsou obrovské.

Klasická česká jídla nebudou?

Nebudou, ani by to v tamních podmínkách nešlo. Zadáním bylo připravit fast food z čerstvých surovin.

Jaké budou ceny jídel?

Kolem deseti euro. Ceny ale ještě budeme dolaďovat. Měly by být zhruba srovnatelné s tím, kolik stojí fastfoodová jídla v Praze. Chceme, aby se u nás lidé najedli levněji než jinde v Paříži během olympiády. Jídla budou samozřejmě cenově rozdílná, ale nijak výrazně. Ceny by se měly pohybovat od 8 po 14 euro. Tolik budou stát například zeleninové talíře s masem, což už nebude jídlo, které bude do ruky.

Jakým způsobem budou lidé platit?

Lidé budou platit kartou. Jídlo si budou objednávat přes digitální kiosky. Do Paříže vezeme dvě palety objednávkových kiosků, které jsme nechali vyrobit kvůli olympiádě od specializované firmy. Druhou možností bude objednat si jídlo přes QR kódy. Komu nebude vyhovovat ani jedna možnost, bude si moct objednat přímo za asistence naší obsluhy.

Co všechno budete v Českém domě zajišťovat?

Zajišťovat budeme jídlo ve fanzóně, které budeme prodávat fanouškům ze stanu, pro VIP klienty na lodi, objednané teambuildingové akce a stravování pro personál Českého domu - od dobrovolníků po moderátory.

Kdy vyrážíte do Paříže?

V neděli 21. července. Technici na místě vše postaví, zapojí, zprovozní, s kuchaři vyzkouší a zajedou. Velkou zatěžkávací zkouškou bude slavnostní otevření Českého domu 26. července. Ten den začne provoz, který potrvá do 11. srpna.

close info Zdroj: Deník/Jan Braun zoom_in Václav Flandera, jednatel trutnovské firmy Gast-Pro

Co všechno do Paříže povezete?

Minulý týden jsme plně naložili kamion konvektomaty, chladícím zařízením, lednicemi, vitrínami, udírnami, pracovní stoly. Tedy vším, co budeme potřebovat pro tento typ přípravy fastfoodových jídel. Je výhoda, že technologie známe a zabýváme se jimi. Německá firma Racional, která je největším výrobcem konvektomatů, nám pomohla se zapůjčením food tracku, kompletně vybaveného přívěsu. V něm bude probíhat vaření. Ve stanu Českého domu by to nešlo, tam budeme vydávat jídla.

Jak to bude se surovinami?

Maso nám bude dovážet do Francie firma Steinex z Kuřimi, která se zabývá výrobou uzenářských produktů a má distribuci do Francie. Potraviny a suroviny pro vaření bude dodávat také Billa, která je partnerem Českého olympijského výboru. Od trutnovské firmy Expres Menu máme ovocné kapsičky. Další suroviny budeme nakupovat přímo v Paříži.

Kde?

Zaregistrovali jsme se ve francouzské velkoobchodní síti Metro, což je obdoba našeho Makra. Tam budeme jezdit každý den nakupovat čerstvé suroviny.

Budete mít v týmu i kuchaře z jiných míst?

Ano. Nejsme cateringová firma, máme svoje tři kuchaře. Tým pro olympiádu jsme rozšířili o známé z různých restaurací a partnery, například z Hradce Králové z restaurace Aquarium. Podařilo se nám vytvořit tým zhruba patnácti lidí, kteří budou zajišťovat stravovací provoz v Českém domě.

Co pro trutnovskou firmu znamená vařit na olympiádě?

Pro nás je to samozřejmě velká výzva. Je to něco, co nás trochu vystřelí do jiné dimenze. Často se setkávám s dotazy, proč my jako gastro firma jdeme do něčeho takového. Sešly se dvě okolnosti. Náš školicí kuchař Michal Taufman dostal nabídku od Českého olympijského výboru, pro který vařil už na zimní olympiádě v Pchjongčchangu 2018. Zadruhé naše firma projektuje a dodává gastro vybavení do kuchyní od Trutnova po Maledivy a spolupracujeme s architekty, kteří projektují pro ČOV České domy a olympijské festivaly. Sešlo se to, dostali jsme nabídku a pustili se do toho. Naučíme se nové dovednosti a vyzkoušíme si něco, co jsme před tím nedělali.

Čím se jako firma zabýváte?

V první řadě projekcí, dodávkami a servisem gastro technologií. Máme prodejnu různého kuchyňského vybavení i tréninkovou kuchyni, kde školíme kuchaře, personál hotelů a skiareálů a pořádáme kurzy vaření pro veřejnost.

Po oznámení, že v Českém domě budou čepovat pivo minipivovary, schytaly spršku nenávistných reakcí kvůli podpoře olympiády, na které mají povolený start vybraní ruští sportovci. Dostali jste také negativní zprávy?

My vůbec ne, žádný hejt, ani negativní reakci jsme nezaznamenali. Mluvil jsem s několika zástupci minipivovarů, hodně je překvapilo, jak někteří lidé reagovali. To bychom se museli ptát, proč vůbec probíhá olympiáda, proč tam fungují taxikáři, restaurace, hotely, proč se na olympiádě podílí miliony lidí. Proč by měly schytat negativní reakce české minipivovary, které tam jedou točit pivo?