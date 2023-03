Bude to cyklistická událost. České naděje poměří své síly na italských silnicích. Před dvěma lety vyhrál italský závod Coppi e Bartali hvězdný Jonas Vingegaard, letos pojede v jednom z nejvýznamnějších etapových závodů na celkové pořadí i český jezdec Mathias Vacek z týmu Trek-Segafredo. Stále teprve dvacetiletý jezdec bude soupeřit i proti o dva roky staršímu bratrovi Karlovi z týmu Corratec.

Mathias Vacek | Foto: Jan Brychta/Světcyklistiky.cz

„V posledních měsících jsme spolu s bráchou nezávodili, takže se na to těším. Zatím jsme se spolu nesázeli, protože se chceme před startem koncentrovat na závod. Možná ale něco proběhne během závodu,” prozradil Mathias Vacek.

Po uplynulých jednodenních klasikách v Belgii, kde český mladík odváděl práci pro sprintery z týmu, dostane v Itálii šanci se ukázat. „Bude to jiné. Měl bych jet na výsledek. Poslední den bude časovka, na kterou se budu chtít nejvíce soustředit. Věřím, že mám teď dobrou formu, takže zkusím zabojovat o co nejlepší umístění v celkovém pořadí, případně o vítězství v etapě,” říká Mathias.

Vzhledem k Mathiasově roli se bude chtít mladšího sourozence v pelotonu držet i dvaadvacetiletý Karel. „Na bráchu se samozřejmě těším. Budu se ho chtít držet, protože je to místenka mezi nejlepší. Věřím, že na to výkonnost mám,” vykládá starší Karel, který má za sebou víkendový závod Per Sempre Alfredo.

„V neděli jsem projel poslední horskou prémií jako třetí a ještě jsem nastupoval, takže nohy mám dobré. Forma je solidní, takže je konečně vidět, že po tom všem zimním úsilí na to mám,” libuje si Karel.

Oproti bratrovi nemá příliš velká očekávání před závěrečnou časovkou. „Časovkářské kolo jsem dostal teprve před pár dny, takže ho musím ještě těsně před závodem otestovat. Každopádně do časovky bych se rád držel v popředí,” přeje si Karel.

A komu bude více vyhovovat profil prestižního italského závodu? „Bude to hodně kopcovitý závod a myslím, že jenom jedna etapa se pojede pod dvěma tisíci metry nad mořem, takže to bude těžké,” vysvětluje Mathias.

„Nebude zase tolik dojezdů v kopci, takže by mi to mohlo vyhovovat. Bráchovi by to mělo sedět,” pokračuje mladší ze sourozenců, který jel Coppi e Bartali právě ve zmíněném roce 2021, kdy vyhrál Vingegaard.