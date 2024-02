Mathias Vacek už jel v roli lídra. Na menších klasikách by měl dostat šanci

Silniční cyklista Mathias Vacek se sžívá s jinou rolí v UCI WorldTeam Lidl-Trek a v hlavě nosí případný start na Vueltě. Úřadující český mistr v silničním závodě má za sebou při australském závodě Tour Down Under start do nové sezony, který byl začátkem druhého roku působení v elitní stáji.

Mathias Vacek má za sebou australský závod Tour Down Under s čekají ho klasiky. | Foto: se svolením Mathiase Vacka