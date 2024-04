Na dvou frontách se momentálně pohybují cyklističtí sourozenci Vackové. Zatímco Karel v barvách stáje Burgos-BH bojuje v závodě Okolo Baskicka a ve čtvrteční etapě, při níž došlo ve sjezdu k hromadnému pádu a zranění favoritů, dojel třetí. Mladší Mathias se připravuje na start nedělního monumentu Paříž-Roubaix.

Mathias Vacek | Foto: se svolením Sportegy/Pláteník

Peklo severu, jak se jedné z nejtěžších klasik přezdívá, pojede už podruhé. Jednadvacetiletý úřadující český mistr v silničním závodě pojede s cílem, aby podpořil kolegy z týmu Lidl-Trek Madsa Pedersena a Jonathana Milana.

„Pojedu v pozici pomocníka, ale zrovna na Paříž-Roubaix je strašně složité dopředu predikovat, jak se závod vyvine. Budu se snažit naskočit do úniku, případně je zachycovat, aby tým neměli v závěru problémy, a hlavně pomáhat Madsovi a Jonathanovi,” vzkázal Mathias Vacek.

Mathias Vacek už jel v roli lídra. Na menších klasikách by měl dostat šanci

V téměř 260 kilometrů dlouhém závodě, který začíná v neděli před polednem, hodlá využít zkušenosti z minulého roku. „Vím, že se už v prvních úsecích se může začít dělit balík, protože lidi začínají odpadat i kvůli defektu nebo jiným technickým problémům,” vzpomínal rodák z Berouna.

„Člověk si může myslet, že je poslední, ale možná je dost vpředu a ani to neví, protože není možné vědět, co se děje před ním a za ním. Je to nevyzpytatelné a jde o to se nevzdat mentálně a protrpět nesmírně těžký závod. Člověk musí na sto procent věřit sobě, týmu a materiálu,” pokračoval s tím, nepříjemné jsou tradičně úseky na kostkách.

Na Paříž-Roubaix je potřeba štěstí

Letos jich bude devětadvacet. „Na kostky se dá zvyknout, protože před Paříž-Roubaix je dost závodů na stejném povrchu. Tam je možné si vyzkoušet formu a zjistit, jak je na tom konkurence. Nejdůležitější je se připravit psychicky, protože je to strašně dlouhý závod. Musí se prostě jet, i když na tom člověk není dobře, protože dojet do cíle je úspěch,” vysvětluje jeden ze dvou Čechů na startu závodu (tím druhým je Pavel Bittner).

Nejen zlomená klíční kost a žebra. Vingegaard si při pádu poškodil i plíce

Jen pár dní před startem oznámili pořadatelé úpravu trati v jednom z klíčových úseků. Před vjezdem na nejtěžší dlážděný sektor Arenberg přidali malou šikanu. Slibují si od toho snížení rychlosti při vjezdu na obrovské kostky, aby nedocházelo k tvrdým pádům.

Vzhledem k nástrahám na trati, hrozícímu deštivému počasí a častým pádům, které Paříž-Roubaix doprovází, si Vacek uvědomuje, že bez zkušeností a štěstí nelze uspět. „Chci do toho dát všechno a co nejvíc pomoc kolegům, ale moc dobře vím, že musíme mít i štěstí. Výkonnost mám, takže snad půjde všechno podle plánu, nicméně na klasice se může stát cokoliv a stanovená taktika se může rázem rozpadnout,” dodal.