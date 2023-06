Poprvé v kariéře ovládl mistrovství republiky v silničním závodě jednotlivců, když rozhodl v závěrečném stovkách metrů. „Nečekal jsem, že bych takhle dokázal zaspurtovat," radoval se Mathias Vacek.

Mathias Vacek těžil ze spolupráce se starším bratrem | Foto: se svolením Jana Brychty

Ve slovenských Tlmačích, kde se jelo společné mistrovství republiky se Slováky, neměl totiž oproti některým konkurentům k dispozici týmové kolegy. Mohl se ale spolehnout na pomoc o necelé dva roky staršího bratra Karla, který nedávno předvedl své kvality na legendárním Giro d'Italia.

„Bráchova pomoc byla pro mě klíčová. Pokrýval hodně nástupů a snažil se i odjet, takže týmy s ním měly co dělat. V závěru mi to dost pomohlo, protože soupeři byli unavení a já jim dokázal ujet,” říkal Mathias.

„V posledním kole jsem věděl, že závod půjde do spurtu, protože tým ATT měl vepředu osm lidí. Šetřil jsem se a v závěrečných 500 metrech jsem byl na dobré pozici. V poslední zatáčce jsem byl první a pak už to vyšlo s docela pěkným náskokem,” popsal poslední metry více než 200 kilometrového závodu.

Před závodem si řekli, jaké budou mít úkoly

Před startem byly role obou bratrů rozděleny jasně. „Vzhledem k profilu trati bylo jasné, že udělám všechno pro to, aby Mates ušetřil co nejvíce sil. Řekli jsme si, jaké budeme mít úkoly a oba jsme je splnili. Ve finále jsem se snažil ujet, aby to měli soupeři ještě těší a vyplatilo se to,” vysvětlil Karel, který je nejsilnější v kopcích.

Slíbil něco mladší Mathias staršímu bratrovi za pomoc? „Já to dělám proto, že je to můj brácha. Není to o tom, že bychom si museli navzájem něco dávat. Odmalička to máme tak, že je samozřejmostí si navzájem pomáhat,” pokračoval Karel.

V mistrovském dresu chce zajet pěkné výsledky

Mathias je za pomoc vděčný i vzhledem k tomu, že je z prvodivizního týmu Trek-Segafredo (od 1. července Lidl-Trek) zvyklý na prvotřídní servis. „Bez lidí okolo sebe to není snadné. Ale věděl jsem, jaké to bude,” prohlásil Mathias s tím, že mu během mistrovství republiky pomohl i tým CK Příbram Fany.

„Každopádně vyhrát republiku je pro mě motivací do dalších závodů. Teď si budu užívat dres na mezinárodní scéně a snad v něm zajedu nějaké pěkné výsledky,” dodal.