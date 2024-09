Klobouk dolů. V drsném závodě s extrémními krpály a ohnivé výhni drželi krok s nejlepšími, splnili si klukovské sny a ve vhodných okamžicích se dokázali v koncovkách prosadit. Jsou unavení, ale spokojení.

„Cesta do cílového Madridu byla hodně dlouhá a vedla přes spoustu kopců. Velkou radost mám i za stáj, která odvedl skvělou práci. Do cíle nás dojelo všech osm. Týmová kooperace měla úroveň,“ vyprávěl Bittner, který byl klasifikován na 115. místě.

Svou cestu cyklista, jemuž vyhovují etapové dojezdy na rovnější silnici, přirovnal ke zdolání hory. „Chtěl jsem jet závod Grand Tours, pak na něm vyhrát etapu, a to se mi povedlo hned na první pokus. Ale tenhle vrchol je vlastně jenom spodkem dalších ohromných kopců, na něž se hodlám vyšplhat,“ díval se olomoucký závodník do budoucnosti.

Pochvaloval si, že na závěrečnou etapu měl mezi diváky podporu. „Do Madridu dorazila přítelkyně a rodiče. To bylo skvělý. Při časovce jeli za mnou v mechaničáku, což byl pro ně zážitek, a já byl šťastný, že jsem závěr první Grand Tour mohl sdílet s nejbližšími,“ pokračoval.

„Rád bych poděkoval všem, co mi při Vueltě drželi pěsti. Podpora fanoušků byla obrovská. Zpráv po vítězné etapě přišlo ohromné množství, ale podařilo se mi na všechny odpovědět,“ usmál se.

Belgičan Van Aert má nové noční můry

Výkony svého kolegy ocenil i Vacek, který byl klasifikován na 61. pozici. „Řekl bych, že i Wout van Aert z nás má noční můry,“ culil se všestranný silničář a zmínil belgického vítěze tří etap z letošního ročníku, který však po pádu ve třetím týdnu odstoupil.

„Zanechali jsme velkou stopu. Bylo vidět, že nám to jelo. Pavel zazářil etapovým triumfem. Předváděl přehled ve sprintech, já byl silný ve zvlněných pasážích a časovkách. Myslím, že jsme udělali sobě i cyklistickému Česku jméno. Všichni teď s námi musí počítat,“ prohlásil ve videorozhovoru závodník, který jel v úvodu Vuelty v trojici nejlepších.

Malinko zaváhal nad dotazem, jestli by své dvě druhé pozice vyměnil za jeden etapový vavřín? „Každé druhé místo bylo jiné - první v časovce, druhé pak normální etapě. Výhru bych bral, kdybych přitom porazil van Aerta. To by se mi líbilo, ale obě druhé příčky mi ukázaly, že mohu o vítězství zabojovat častěji. Toho si cením a jsem s tím spokojený.“

Po skvěle zvládnuté premiéře v závodě Grand Tour může pohledět i do vzdálenější budoucnosti. „Příští rok budu šťastný za jakýkoli z těchto závodů. Ať už to bude Giro d'Italia, Tour de France nebo znovu Vuelta. Ovšem nezastírám, že snem každého cyklisty je Tour, a tak je to i v mém případě,“ poznamenal.

Oba mladíci míří na šampionáty

Oba mladíci mají nyní v plánu šampionáty. Bittnera čeká už v neděli závod jednotlivců na mistrovství Evropy v Belgii. „Cítím se už docela dobře. Věřím, že se do startu zbavím zbytků únavy,“ vzkázal.

To Vacek zamíří na konci září na světový šampionát. Nastoupí do časovky i silničního mistráku ve švýcarských kopcích. Na něj však cílí absolutní elita včetně vítěze letošního Gira i Tour Tadeje Pogačara, čí olympijského šampiona Remco Evenepoela.

„Bude to tam hodně tvrdé, a tak se pokusím zajet něco pěkného časovce. Potřebuju po Vueltě zregenerovat a rád bych teď doma nabral sílu. Jenže podle předpovědi počasí to na nějaký trénink moc nevypadá,“ krčil rameny při pohledu na ocelová mračna.