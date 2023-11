Na start se postaví vedle legend i nejlepších silničáři současnosti. Na konci premiérové sezony v elitním týmu Lidl-Trek čeká cyklistu Mathiase Vacka ještě jeden závod. Týmový kolega Giulio Ciccone ukázal právě na českého mladíka, aby ho doplnil na Saitama critériu v Japonsku.

Mathias Vacek při vítězství na mistrovství republiky | Foto: se svolením Jana Brychty

„Manažer mi říkal, že si Ciccone mohl vzít jednoho jezdce a vybral si mě, takže jsem to samozřejmě neodmítl, protože to bude neuvěřitelná zkušenost. V Japonsku nepůjde úplně o výsledek, protože je to exhibiční závod,” vysvětloval jednadvacetiletý český jezdec Mathias Vacek.

Na startu závodu, který se pojede v neděli 5. listopadu na 3,5 km dlouhém okruhu kolem tokijského předměstí Saitama sedmnáctkrát, se vedle jezdců nejlepších týmů představí i legendy včetně Marka Cavendishe, Chrise Frooma, nebo Petera Sagana.

„Bude to skvělá zkušenost, protože tady budou i nejlepší závodníci na světě včetně Tadeje Pogačara nebo Seppa Kusse,” hlásil Vacek ze „země vycházejícího slunce“, kam zavítal vůbec poprvé.

„Závodit budu odpočatý, jsem už po sezoně, ale hodně se těším. Ne každý se na Saitama critérium dostane. Cením si toho,” pokračoval úřadující český mistr, který prý od od Cicconeho před startem nedostal nějaké konkrétní instrukce.

„Tím, že je to exhibice, tak jsme to neřešili. Trasu si projedeme těsně před závodem. Půjde hlavně o to zažít si atmosféru a ukázat se v Japonsku,“ líčil Vacek, který bude v zimě trénovat ve Španělsku se starším bratrem Karlem.