První titul mistra republiky v elitní kategorii získal ve slovenských Tlmačích Mathias Vacek ze stáje Trek-Segafredo. Druhé místo vybojoval v závěrečném spurtu Pavel Bittner (DSM), třetí byl Šimon Vaníček (ČEZ Cykloteam Tábor).

Mathias Vacek projíždí první cílem závodu jednotlivců | Foto: Se svolením Jana Brychty

„Je to skvělý pocit. Mám velkou radost, že mistrovský dres ukážu na velkých závodech,“ říkal jednadvacetiletý Vacek. Závod plný nástupů, který se jel na rovinatém okruhu, nakonec rozhodl závěrečný spurt. A v něm vypálil Vacek rybník čistokrevným sprinterům.

Nový mistr využil znalosti závěru závodu

„Vloni jsem tady jel závod Slovenského poháru a konec jsem znal. Bylo to mírně do kopce proti větru a věděl jsem, kdy musím začít spurtovat, takže jsem za to vzal ještě před poslední zatáčkou. Vyšlo to na jedničku,“ popsal závěr v tiskové zprávě Vacek, který k bronzu z časovky přidal v neděli i nejcennější kov.

Od začátku se závodilo hodně aktivně, k vidění byla řada nástupů, ale nejpočetnější týmy Elkov Kasper a ATT Investments pokusy o únik pochytaly. V závěru to zkoušel starší bratr nového mistra Karel Vacek (Corratec), po něm i Boroš (Elkov Kasper), ale nikomu se odjet nepodařilo.

Pak už se na čele usadili jezdci ATT Investments a rozjeli tempo, z něhož bylo prakticky nemožné nastoupit. A tak došlo na spurt, v němž slavil prvenství Vacek a slovenský titul při společném závodě získal Matúš Štoček z české stáje ATT Investments.

Sagan před cílem upadl v souboji se soupeři

V závěrečném spurtu závodu došlo na cílové pásce k nepříjemnému pádu a na zemi skončili Pavel Bittner, Peter Sagan a Tomáš Bárta. Bittner se Saganem se tak museli spokojit s druhými místy.

„Jel jsem přímou lajnu, ale bohužel jsme se tam s Peterem nějak zahákli a šli k zemi. Ale i kdyby k pádu nedošlo, tak Mathias byl nejsilnější ze všech a po zásluze získal titul. Ideálně si to načasoval,“ přiznal Bittner, který ve čtvrtek vybojoval zlato v časovce kategorie U23.

Poprvé od roku 2018 získal český titul ze silničního závodu jednotlivců někdo jiný než cyklista dlouhodobě nejlepší české stáje Elkov Kasper. Slovensko má zase poprvé po dvanácti letech jiného šampiona než se jménem Sagan. Od roku 2011 totiž získal Peter Sagan osm titulů a jeho bratr Juraj čtyři.

Při posledním mistrovském závodě bral Peter Sagan stříbro a dres slovenského šampiona tak na Tour de France neukáže. „Mám radost, že jsem Peťu porazil, ale ten pád mě mrzí. Věřím, že na Tour bude v pohodě a dokáže tam nějakou etapu vyhrát,“ uvedl Štoček.