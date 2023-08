Dvě šichty zvládá Matthias Huber na letošní Světové gymnaestrádě. V Amsterdamu tento týden v rámci nesoutěžní přehlídky gymnastických sportů cvičí v sokolské části české výpravy v sestavě dorostenců a mužů Před kamerou a zaskakuje i ve skladbě Rocková symfonie.

V české výpravě mu neřeknou jinak než Mates. Je členem Sokola Vídeň a už se dá říct, že je pravidelným účastníkem hromadných sokolských cvičení. V roce 2018 si poprvé vychutnal atmosféru a velkolepost všesokolského sletu. O rok později cvičil na gymnaestrádě v rakouském Dornbirnu.

„Je to neopakovatelný zážitek,“ říká, co se mu na hromadných skladbách na sletech a gymnaestrádách líbí. „Být na stadionu se všemi ostatními cvičenci je úžasný pocit. Sladit se není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. O to je pak radost z výsledku větší,“ dodává.

Jeho oblíbenou skladbou je sestava Před kamerou, kterou nazývá v anglickém překladu Movie star. „Je náročnější, tu bych chtěl cvičit na sletu. Doufám, že mi to vyjde a dostanu se z práce,“ už se myšlenkami teleportuje do roku 2024, kdy se v Praze uskuteční XVII. všesokolský slet. „Je to zážitek jako žádný jiný, to nikde jinde nezažiješ. Slet před šesti let super, bezvadná vzpomínka.“

Mluví slušnou češtinou

Na gymnaestrádě je navíc i součástí Rockové symfonie pro skoro 500 mužů a žen. Původně ale cvičit neměl. „To je docela srandovní. Měl jet kamarád, ale nemůže, takže zaskakuju,“ vysvětluje. Narychlo se učil kroky doma a stihl secvičení před odjezdem v Praze Štěrboholech. „Orientace je těžká. Nejnáročnější je, jak se seskajuje z tyče, ale zkouška šla dobře,“ říkal poté. V Amsterdamu se hodně těšil na Olympijský stadion, výstupy ostatních států a setkání s dalšími lidmi z gymnaestrády.

O tom všem mluví s nadšením a slušnou češtinou. Není se co divit, doma se česky baví s maminkou Helenou, rodačkou z Kroměříže. A díky tomu je odmalička sokolem. „Je to pro nás přirozené. Všichni jsme kamarádi a funguje to super,“ říká. V Sokole Vídeň cvičí všestrannost. Jednota má i florbal, volejbal či stolní tenis. „Na Sokolu mě baví společnost lidí, sounáležitost,“ říká informatik, aktuálně cvičící na gymnaestrádě.