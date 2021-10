Po působení ve švédském týmu Jamtlandbasket hrával pět sezon v NCAA za celek Loyola Marymount Lions. „Chtěl jsem se vrátit do Evropy, věřím, že Opava je pro mě správnou volbou,“ poznamenal Matiass Markusson. Ve slezské metropoli se mu zatím líbí, vedle oblíbené kávy vyrazil už ve dvou případech i na zápasy Slezského FC.

Markussi, jak se stane, že se dostane hráč z americké univerzity, původem ze Švédska, do Opavy?

Hrál jsem tam, minulý rok jsem skončil univerzitu v Americe. Vrátil jsem se na pár měsíců domů do Švédska s tím, že si najdu profesionální tým, kde bych mohl hrát. S agentem jsme se dívali na nějaké možnosti, které se nám naskytly v Evropě. Mezi nabídkami byla i ta opavská. Po zvážení situace byla Opava nejlepší možnou variantou pro můj další rozvoj.

O tom, že byste hrál doma ve Švédsku, jste nepřemýšlel?

Ve Švédsku byla možnost hrát, s konkrétním týmem jsem ale nejednal. Pro mě bylo hlavní prioritou angažmá mimo rodnou zemi.

Z toho je patrné, že český basketbal je na vyšší úrovni než švédsky…

Ano, je to tak. To byl i jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pro angažmá v České republice.

Neměl jste vysněnou evropskou zemi, kterou byste preferoval?

(usměje se). Samozřejmě mám vysněné destinace, kde bych rád hrával. Ať už ve španělské nejvyšší soutěži nebo NBA, ale v téhle době budu hrát tam, kde se budu moci nejvíce rozvíjet a vykopnu se nahoru. To je můj cíl.

Určitě velkou roli při volbě nového angažmá byl fakt, že Opava bude hrát evropské poháry…

Souhlasím. Byl to důvod, proč jsem přišel do Opavy.

Poslední sezony jste hrával na univerzitě, nyní jste se vrátil do Evropy, čeká vás jiný styl basketbalu…

Před odchodem do Ameriky jsem hrál dva roky ve Švédsku a pak pět let v Americe. Evropský basketbal tak není pro mě úplně neznámou. Musím říci, že adaptace na nové prostředí je v pohodě.

Jste tady krátce, je cítit, že Opava nebyla zvyklá na tak vysokého hráče pod košem. Jak by plně využila vaše schopnosti?

Nemyslím si, že by to byl vůbec problém. Slyšel jsem, že v týmu neměli takového dlouhého hráče. Možná trošičku si zvykají, ale máme chytrý tým, který dokáže rychle přepnout.

V Opavě jste měsíc, jak se sžíváte s novým prostředím? Jak vás přijala kabina?

V šatně panuje skvělá atmosféra, občas padnou nějaké ty vtípky a tak to má být. Musím přiznat, že se těším na každý trénink. Navíc kluci mluví anglicky, problém tak není ani s jazykovou bariérou. Hodně mi pomáhají, je třeba celý tým pochválit.

Česky se už taky učíte?

Už znám pár slovíček.

V přípravě jste měli pestrou škálu soupeřů. Dá se z toho něco už teď vyvodit? Porazili jste například i silný tým z Polska, a to Zielonu Goru…

Kvalifikační zápas o Ligu mistrů byl tím nejtěžším, který jsme hráli. Hodně útočné byly zápasy s polskými týmy. Mám z toho dobrý pocit.

Získával jste o Opavě informace, nebo jste šel úplně do neznáma?

Informace mi sháněl agent, a to jak o klubu, tak o městě. Sám jsem koukal i na internet, zabrousil jsem i do historie.

Jak vnímáte fakt, že jste po dlouhé době zahraniční hráč na opavské soupisce?

Beru to jako velkou čest a zatím si to hodně užívám.

Byl jste se podívat také na opavský fotbal, jak se vám líbila Opava?

Jít na fotbal je jedna z možností, jak trávit v Opavě volný čas. Škoda, že Slezský FC s Táborskem nevyhrál, a to jak v sobotu, tak v úterý v poháru. Ale určitě vyrazím znovu, pokud se nám to nebude krýt s našimi zápasy. Vedle fotbalu si také rád zajdu na kávu, koukám po městě, zajímá mě, jak se v Opavě, potažmo v České republice, žije.

Jak vnímá rodina, že hrajete v Česku?

Mám to blíže domů než z Ameriky. Rodina už hlásila, že se přijede podívat na basketbal do Opavy.