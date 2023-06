V tom okamžiku tuhla přítomným krev v žilách. Teprve osmnáctiletý skokan na trampolíně Matyáš Novák ovládl mistrovství republiky v synchronech i poté, co dopadl na ruku mimo pružnou trampolínu.

Matyáš Novák se stal mistrem republiky i s bolestivým zraněním | Foto: Se svolením Matyáše Nováka

„Spadl jsem z výšky na svou otočenou ruku. Blbě jsem si ji pohmoždil, ale věděl jsem, že chci všechno doskákat,” říká v tiskové zprávě Novák.

Zdroj: Se svolením Matyáše Nováka

Zranil se hned v první sestavě. „Bohužel jsem při třetím prvku vyletěl mimo trampolínu. Musel jsem se uzavřít ve své mysli a bolest jsem vytěsnil,” vysvětluje syn zakladatele pražského Cirku La Putyka Rostislava Nováka.

Po pádu se zmátořil

Po nepříjemném pádu se oklepal a další dvě hodiny závodil. „Čekalo mě ještě pět sestav zhruba po jedné minutě bez levé ruky. Zvládl jsem vyhrát titul v synchronech a okamžitě vyrazil s bolavým loktem do nemocnice,” líčí Novák s tím, že se mu bez jedné ruky finále jednotlivců nepovedlo.

Golfová senzace. Napoleaová jako třetí Češka ovládla turnaj Ladies European Tour

„Hodně jsem loket ledoval, jinak by to ani nešlo. Doktorka na místě mi řekla, že bez rentgenu a cétéčka nezjistí, co mi přesně je, a tak jsem to prostě šel přes bolest,” říká mladík, který má parádní gymnastické předpoklady i díky tomu, že od dětství hraje v představeních Cirku La Putyka.

Teď ho ale čeká minimálně měsíční pauza. „Úplně přesnou diagnózu se dozvím po dalších vyšetřeních, ale nejspíš mám přetrhané vazy. Zatím jsem na tři až čtyři týdny dostal takovou sádrovou ortézu,” dodává člen TJ Sokol Kampa.