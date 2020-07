Tenhle den měl původně vypadat úplně jinak. Burácející dav, v pozadí parku pět kruhů… Maxim Habanec snil o neděli 26. července.

Právě na toto datum byla naplánována premiéra jeho skateboardingu na olympiádě. „Místo toho dělám reportáž pro Deník. Mám volno a jezdím v Praze,“ prohlásil český reprezentant.

Hned ráno napsal svému parťákovi Martinu Pekovi. „Že nevíš, co je dnes za den?“ Vtípek zabral jeho rival se musel nechat „poddat“.

Žádné plánování

Mimochodem, neděle v Tokiu stejně propršela. „Vidíte, v dešti se jezdit nedá. Bylo by to odloženo na kdo ví kdy,“ usmál se Habanec.

Z jeho slov je jasné, že už pustil olympiádu z hlavy. „Ze začátku pandemie jsem z toho byl špatný. Tolik jsem se těšil, podřídil tomu tolik věcí…“ hlesl 28letý skejťák.

Habanec neměl účast na sportovním svátku úplně jistou (na druhou stranu byl v rozjeté kvalifikaci blízko páté místo z mistrovství Evropy jej opravňovalo ke snění o vrcholu kariéry). Teď však on ani nikdo jiný netuší, co bude.

Kvalifikace byly odloženy. Závody nejsou. „Je to hodně na vodě,“ přiznal Habanec.

A ačkoli je spíš „plánovací“ typ, v tuhle chvíli nechává situaci volný průběh. „Často si říkám, zda se vůbec olympiáda uskuteční. No, když ne, zajedu si pak do Tokia jen tak. Mám to tam moc rád,“ zamyslel se.

Trénink a natáčení

Spousta sportovců by možná v takové chvíli zvolnila, ale skejťáci nikoliv oni si spíš vyčistí hlavu v akci.

Proto i Habanec po obědě zajel na trénink do vlastní haly, jež vznikla v kulisách někdejší továrny Pragovka. „Ale ne na dlouho. Stačí dvě hodiny, potom mě z nárazů bolí nohy,“ zmínil.

Sám říká, že má spoustu volného času, což jej svádí k dělání bláznivých věcí.

Nedávno, před dovolenou v Řecku, zkusil skejtovat na surfu. Čtete správně… „Já to už někde viděl, tak jsem to chtěl zkusit,“ rozesmál se.

Tím se dostáváme k tomu, že Habanec často triky natáčí. I tuhle neděli končil před kamerou. „Baví mě to. Když nejsou závody, přesouváme se do ulic,“ řekl Habanec.

Ale nebojte: skejťáci už dávno nejsou těmi, kteří by ovládali chodníky. Zkuste jim někdy zatleskat, budou rádi.

Japonci už olympiádu nechtějí

Rok do Tokia. Bude olympiáda v Japonsku, nebo ji fanoušci vůbec neuvidí? Ačkoliv má platit scénář s odložením her na rok 2021, v ulicích metropole na ostrově Honšú je veřejnost skeptická.



Semtam se v zemi objeví průzkum, jehož výsledky funkcionáře nemůžou těšit. Naposledy agentura Kjódó uvedla, že většina Japonců by radši zrušila (či znovu odložila) olympiádu! Jen 23,9 procenta lidí odpovědělo, že souhlasí s novým termínem…



Důvod? Japonci tuší, že je po pandemii čeká ekonomická krize. Navíc koronavirus není pryč: minulý čtvrtek mělo pozitivní test 366 obyvatel Tokia! „Pracujeme na tom, aby byla olympiáda bezpečná. Nechceme, aby se hry konaly za zavřenými dveřmi,“ konstatoval šéf Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.



Tak uvidíme. Olympiáda by měla začít 23. července 2021.