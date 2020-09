V neděli vyhrála v pražské Troji mistrovství Evropy ve vodním slalomu, snoubec za svou vyvolenou skočil za cílem do vody. Kateřininy myšlenky se už upínají k 2. říjnu, kdy má svatební obřad proběhnout.

„To je otázka. Bojíme se každým dnem, jaké se zase objeví omezení. Doufám, že to vyjde, protože už to nechceme odkládat. Měli by přijít všichni kamarádi,“ vyprávěla třicetiletá mistryně Evropy.

Jeden odklad už má za sebou. „Teď už by to bylo horší. Asi bychom na tom dost prodělali. Je to velká akce, bylo by mi to líto, když už jsme všechno vymysleli a nedotáhlo by se to do konce,“ krčila rameny.

Z nákazy nemá radost

Ze zpráv týkající se nákazy nemá radost. „Před třemi dny se mi udělalo úplně špatně, když jsem četla noviny. A ze závodů to určitě nebylo,“ pokračovala nevesele závodnice, která provdá za svého přítele Tomáše a bude používat jméno Kateřina Minařík Kudějová.

K pohodě jí nepřispěla ani zpráva od vizážistky. „Před víkendem mi napsala, že musí do karantény, takže jsem zvědavá, jestli to bude schopná stihnout,“ konstatovala.

O svatební cestě také pochopitelně nemá jasno. „Před olympijskou přípravou si beru měsíc volno. Naplánovat svatební cestu je v této době docela těžký. Jestli někam pojedeme, tak se o tom rozhodneme ze dne na den. S tátou jsme se domluvili, že pak pojedeme na kola. Na to se moc těším. Už hrozně dlouho jsem nikde nebyla,“ dodala.