Vítězi etapy na Giru v roce 2010 a bývalému týmovému manažerovi se nezdá dominance hned tří jezdců týmu Jumbo-Visma v čele s dvojnásobným vítězem Tour de France Jonasem Vingegaardem má podezření na mechanický doping.

„Neexistuje žádný důkaz, ale na Lance Armstronga také nejdřív žádné důkazy neexistovaly, ale všichni to věděli. Teď se děje to samé. Čekáme, až narazíme do zdi a pak řekneme: Ach ano, samozřejmě,“ argumentuje Francouz Pineau.

O deset kilometrů rychlejší

Dochází k obrovskému množství dopingových testů, ale bylo by asi naivní předpokládat, že by se někdo nechal chytit. Pineau se domnívá, že objektem dopingu nejsou jezdci, ale bicykly s pohonnou jednotkou.

„Jak vysvětlíte zrychlení Seppa Kusse na Tourmaletu, kdy jede o deset kilometrů za hodinu rychleji než skupina před ním? Nevím, jak to dělá? Mohl by za tím být mechanický doping,“ nabízí vysvětlení.

„Cyklistika je můj sport, stále s ní žiju. Je to moje vášeň, ale bojím se. Velmi mě to znepokojuje, protože vidím, že se dějí určité věci…“ uzavírá Pineau.