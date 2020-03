Zkušený veslař už má na svém kontě tři olympijské medaile, ke stříbrům z Pekingu a Londýna přidal před čtyřmi roky v brazilském Riu de Janeiro bronz. Letos však žádný cenný kov nepřidá. Počkat si musí do příštího roku.

K odložení olympijských her ale přistupuje rodák z Brandýsa nad Labem racionálně. "Medaile jsou pěkné, ale nejsou všechno! Inteligence vyhrála," schvaluje řešení, ke kterému došlo z důvodu šířící se pandemie koronaviru.

Právě boj s nákazou teď jednoznačně upřednostňuje před olympijskými závody. "Nejdříve pojďme bojovat s virem a potom můžeme bojovat v Tokiu 2021," použil nový letopočet místo původně plánovaného 2020.

Odložení olympiády? Lehké komplikace

Přesto pro Synka odklad vrcholné světové sportovní události znamená i těžkosti. "Odložení olympiády pro mě znamená lehkou komplikaci, protože už nejsem nejmladší. Bude těžší se připravit, ale na druhou stranu je to nejrozumnější rozhodnutí. Věřím, že se situace uklidní a příští rok budou olympijské hry úžasné a všichni si je užijí. Teď by ta nálada nebyla taková," říká sedmatřicetiletý sportovec.

Synek se už před pár dny nechal slyšet, že si nedovede představit, že se letos olympijské hry budou konat. On sám měl už od loňského světového šampionátu zajištěnou olympijskou účast na skifu. Usiloval i o účast na dvojskifu společně s Jakubem Podrazilem, všechny kvalifikační závody byly ale v minulých dnech zrušeny. Jak to bude s účastí a limity na olympiádu v jednotlivých sportech za současné situace, bude teprve předmětem dalších diskuzí.



Názor na odložení si udělal i olympijský šampión z Pekingu 2008 David Kostelecký. "Beru to asi jako logické rozhodnutí v této situaci a klobouk dolů před MOV, že udělal toto rozhodnutí. Nedovedu si představit, co za tím bude všechno logisticky a organizačně, to je šílené." přemítá elitní český sportovní střelec.





A co k největší sportovní události úterního dne říká zápasnice Adéla Hanzlíčková? "Zrušení olympiády v letošním roce mě nepřekvapilo, naopak jsem to čekala. Předpokládala jsem, že její start o několik měsíců odloží, ale v zájmu udržení olympijského cyklu ji raději nechali ve stejném termínu a jen o rok posunuli. Nejsem z toho úplně špatná, protože jsem v poslední době neměla moc dobrou formu. Kdo ví, jestli bych se na ni vůbec dostala. Musíme to brát tak, jak to je. Nedá se nic dělat, zdraví je přednější než olympiáda."