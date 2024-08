Je to chlap jak hora, ale strach tenhle dvoumetrový pořízek rozhodně nenahání. Tedy pokud zrovna nejste jeho soupeř. Kajakář Josef Dostál je během závodů pochopitelně pekelně soustředěný, jinak by to ani nešlo. Ale jinak je to usměvavý pohodář. Fanoušky si získal právě i díky své bezprostřednosti.

Spontánně Dostál slavil i svůj životní triumf na olympiádě v Paříži, kde získal svou pátou olympijskou medaili a první zlatou. Jen co vylezl na břeh, vrhl se do náruče snoubence a kajakářce Anežce Paloudové. Došlo i na polibek.

„Chtěl jsem si první emoce užít s Anežkou, jsem rád, že mi to splnila,“ popisoval pak Dostál. „Řekla mi, že jsem nejlepší chlap na světě, že to ví už dlouho, ale teď jsem to ukázal celému světa a budou to vědět všichni.“

Při hymně se dojal

Průchod emocím dal dvoumetrový sympaťák i na stupních vítězů. Českou hymnu si zazpíval pořádně od plic. Stěží zadržoval slzy. „Byl jsem šťastný, že si hymnu můžu zazpívat. Je tak krásná a pravdivá. Neopěvuje žádné vítězství. Ale to, jak je naše země krásná.“

Se zlatou medailí na krku se pak vydal hledat maminku, mimochodem jazzovou zpěvačkou Evou Emingerovou-Dostálovou, která se tísnila mezi fanoušky na tribuně.

„Mami, pocem!“ volal šampion a snažil se dostat přes zábrany. Nakonec došlo na dojemné setkání. Maminka z ochozů chytla svého syna za ruku a políbila mu ji. Pak ho pohladila ve vlasech. V ten moment se blíž k sobě nedostali.

Televizní záběry dojaly fanoušky. „No tak tohle video jsem zas ořvala. Nikomu to neříkejte. A pak mi blesklo hlavou „až můj kluk vyhraje Ligu mistrů, tak se určitě taky bude shánět po mamince“…,“ napsala na síť X Vilma Příbramská.

„Shánění po mamince - opravdu dojalo. Dostál určitě není žádný mamánek, ale první člověk, se kterým se chce podělit o tu úžasnou radost, je - máma. Nádherně vyjádřená vděčnost,“ přidala se uživatelka Ajla. „V takových maličkostech se projevuje, jací jsou to lidé. Skoro bych řekla, že tyhle míň populární sporty přitahují a formují úplně jiné charaktery, než třeba fotbalisty a hokejisty.“

Tenhle jednatřicetiletý vousáč zase jednou ukázal, jaký je borec a že si sympatie fanoušků právem zaslouží.