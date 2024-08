Ogrodníkové možnost nést českou vlajku navrhl šéf české mise Martin Doktor. „Když mi to volal, tak jsem byla fakt dojatá a brečela jsem. Teď už jsem to nějak vstřebala a strašně se na to těším. Tím, že mám ještě medaili, tak to pro mě bude hrozně moc znamenat," svěřila se třiatřicetiletá oštěpařka.

Zahajovací ceremoniál přímo na místě nestihla, protože vzhledem k atletickému programu ještě byla doma, ale na zakončení se těší. „Když jsem šla na kvalifikaci, tak jsem věděla, že když nepostoupím, tak budu muset do dvou dnů odletět. A já jsem strašně chtěla vidět to zakončení. A to, že ponesu tu vlajku, je pro mě hrozná čest," dodala.

Fuksa s Ogrodníkovou na závěrečném ceremoniálu převezmou roli vlajkonošů po judistovi Lukáši Krpálkovi a lukostřelkyni Marii Horáčkové, kteří nesli zástavu na zahájení, jež se konalo převážně na řece Seině a v jejím okolí. Slavnostní ukončení her uvidí Stade de France, kde se Ogrodníková v sobotu radovala ze životního úspěchu.

Ceremoniál začne dnes ve 21:00.