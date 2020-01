Veslař Dukly mířil od prvního tempa v pražské hale Královka za svým druhým evropským titulem. V první čtvrtině závodu si vybudoval dvousekundový náskok, který neustále navyšoval. Historicky první oficiální mistr světa ve veslování na trenažéru zvítězil v osobním rekordu 5:42,9 a zbytku startovního pole nedal šanci.

„Byla tu skvělá atmosféra. Fanoušci mi hodně pomohli, takže se mi podařilo splnit úkol. S titulem jsem pochopitelně spokojený,“ usmíval se Jakub Podrazil, jehož hlavní disciplínou je dvojka bez kormidelníka, kde nastupuje s Lukášem Helešicem.

Podrazilovi chybí ještě dvě vteřiny k absolutnímu českému maximu Ondřeje Synka. Myslí i na překonání mety 5:40,9? „Zatím se každý rok zlepšuji, tak snad se k němu jednou dopracuji. Do dvou let by se mi to mohlo podařit, i když to bude hodně těžký. Ondra jel tenkrát opravdu hodně rychle,“ pokyvoval hlavou.

Druhý Švéd Anders Backéus dokončil dvoukilometrovou trať s velkou ztrátou 6,3 sekund. Třetí příčku uhájil Petr Ouředníček z pražské Slavie. Dva nejlepší Čechy doplnil na pódium Jan Potůček z Dukly, který získal zlato v závodě do 23 let.

Jurková kralovala

Veslařka Slavie Praha Jurková dala od startu jasně najevo, kdo bude kralovat mezi ženami. V polovině trati vedla před Polkou Annou Wierzbowskou téměř o dvě sekundy a v druhé části závodu náskok ještě navýšila. Pod sedm minut dokázala v sobotu zajet ještě bronzová Radka Novotníková z Lodních sportů Brno.

Stupně vítězů v kategorii do 23 let opanovaly Češky kompletně. Zlato brala Anna Šantrůčková z Hamru, druhá skončila Pavlína Flamíková z ČVK Pardubice a třetí dojela Nikola Kropáčková z Blesku.

Proti klasickému veslování je tento sport specifický v tom, že fanoušci vidí sportovce po celou dobu a vývoj závodu sledují na grafice. „Lidé jsou k nám blíž než na kanálu. Řekl bych, že veslování na trenažéru je pro veřejnost dostupnější. Spousta lidí si trenažer pořídí a jezdí na něm, aniž by skutečně veslovali. Je to výborný prostředek na fyzičku,“ dodal Jakub Podrazil.