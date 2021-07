Ovšem do kempu v Koči závodníci dorazí dřív než lodě. Ty už začátkem května poslali do Portugalska, odkud se převážejí do Japonska. Trajekt ovšem nabral nečekané zpoždění.

Jak velký je to problém?

Dostál: Je to malér. Víme, že se lodě zpozdí o deset dní. Nějaký singl by se na místě našel. Možná bych olympiádu odjel na japonské lodi, ale blbý to je s deblem. Ta představa, že bychom na soustředění neměli na čem jezdit, by byla hrozná. To by mě hodně štvalo.

Co s tím?

Šlouf: Český olympijský výbor a náš svaz domluvili, že se další debl pošle letecky. Údajně by tam měl být na začátek kempu. Kdyby se to nepotvrdilo, museli bychom si od Japonců asi něco půjčit. Jde ale o to, jestli bychom se do nějaké jejich lodě vešli.

Na cestě máte dva dvojkajaky. Který z nich je pro vás číslo jedna na závod?

Š: Závodní jsme poslali dřív. Pak jsme celé léto trénovali na druhém. Závodili jsme v něm na světovém poháru v Segedínu a teď se dohadujeme, který vybereme. Popravdě bych raději jel v odzkoušeném, ale jestli tam budeme mít dva, tak to ještě probereme.

D: Rozhodnutí asi nechám na Radkovi, ale v podstatě jsou oba stejné.

Máte představu, jak bude vypadat v Japonsku váš předolympijský pobyt?

D: Vlastně toho moc nevím. Jen to, že dva dny před startem letím z kempu do Tokia.

Š: Jedeme dost napřed. V Susaki budeme bydlet asi tři týdny v loděnici přímo u kanálu s veslařkami. Budeme tam v bublině. Někde o kus dál mají být v komplexu naši plavci a atleti.

Olympiáda se měla konat už loni. Je pro vás lepší, že byla kvůli pandemii odložena?

D: Rok navíc mi prospěl, tolik kilometrů jsem nikdy nenapádloval. Jsem víc vyježděnej. Loni jsem chytil boreliózu, a bylo to zrovna někdy v termínu olympiády. To by mi určitě sebralo síly. A v deblu jsme se loni trochu trápili.

Š: Nešlo nám to proto, že jsem se moc upínal k olympiádě, která pak nebyla. Pořád jsme trénovali naplno a nějak mě to doběhlo, že jsem žil bez vidiny velkého závodu. Mistrovství ČR mi to nedokázalo nahradit. V tom se učím od Pepy. On umí pracovat s podobnými situacemi. Třeba na deblu jsem klidnější, když ho vidím sedět před sebou. Určuje tempo a taktiku. Můj úkol je ho maximálně podpořit…

Na olympiádě vás čekají covidová omezení bez venkovního pohybu. Jak se na to tváříte?

Š: Před závody bych nikam nešel. Pak asi jo, ale nedá se nic dělat. S Pepou jsme už v tomhle směru odolní a myslím, že se s tím popasujeme. Mým snem je na olympiádě dobře závodit, ne si to tam nějak užívat.

D: Pro mě to bude možná lepší, že se budu moct soustředit jen na závody. Až to odjedeme, zase odfrčíme domů. Myslím, že to takhle bude dobrý. Jsem extrovert. Když postoupili baskeťáci, mrzelo mě, že se ve vesnici nebudu moct vytahovat před ostatními sportovci, že jsem největší… (směje se)

Cítíte už teď formu?

D: Zatím ne, což je dobře. Na tréninku sice jezdím rychle, ale ještě to není ono. V Račicích mě porážel i Radek. (směje se) Forma přijde až v Japonsku, potřebuju si odpočinout a vyladit.

A co vaše ambice?

D: Už mi chybí jen vyhrát olympiádu, to je velký sen. Udělal jsem proto maximum, proč bych tam jinak jezdil. Akorát se uvidí, co na to soupeři. Chci zlato ze singlu. Nechci být čtvrtý nebo pátý. A z deblu bych chtěl mít radost.

Š: Nerad dělám prognózy, ale v Segedínu jsme si potvrdili, že v závodním tempu můžeme bojovat s nejlepšími. Cítím, že směřujeme dopředu. První dny budu fandit Pepovi a rozjíždět se na debla. Strašně se těším.