Jak hodnotíte zápas se Španělskem? Teď jsem samozřejmě zklamaný, protože jsme měli Španěly na lopatě. Bohužel jsme to nepřetavili alespoň v bod. Nebo ještě lépe ve dva. Mísí se ve mně zklamání i naštvání, že jsme to nezvládli.

S čím jste do zápasu šli?

Věděli jsme, že to bude těžké utkání, vždyť jsme hráli proti úřadujícím mistrům Evropy. Chtěli jsme do toho zápasu dát všechno, to se myslím podařilo. Musím mužstvu jenom poděkovat za předvedený výkon.

Byl to nejlepší výkon týmu proti Španělsku?

Pokud mě paměť neklame, tak určitě ano. Před dvěma lety to bylo minus šest, teď jen minus dva. Ještě raději bych byl, kdyby to bylo plus jedna. To, co jsme dneska předvedli jako mančaft si to zasloužilo.

Krok se Španěly jste drželi také zásluhou vašeho výkonu, za který jste byl vyhlášen českým mužem zápasu.

Gólman je v bráně od toho, aby něco chytnul. Když to pomohlo k tomu, že jsme drželi krok s mistry Evropy, tak je to vždycky plus.

Nastartoval vás vstup do zápasu, když jste chytil první dvě střely?

Samozřejmě to pomůže, ale já jsem se už po tréninku tady cítil výborně. Zdejší hala je nádherná, pěkně postavená. Tribuny jsou všechny laděné do modra, takže to nebije do očí. Cítím se tady dobře.

Velkým problémem byl vysoký počet vyloučení, že?

Nevím, jestli všechny dvojky byly zasloužené… K tomu se raději vyjadřovat nebudu. Ono to pramenilo z naší hry. My jsme věděli, že Španělé nestřílejí, nebo málo, z velké dálky. Chtěli jsme je proto donutit, ať se tam motají před obranou. Oni to ale nejsou žádní nazdárci, jsou rychlí, a pro ty fauly si tam chodili.

V sobotu budete v jiné roli. Cítíte, že proti Bosně budete favoritem duelu?

Uvidíme, co se v sobotu stane. Kdo je favorit utkání, to nelze říci. Na mistrovství Evropy jsou všechny mančafty kvalitní a vyrovnané. S Bosnou to bude vyrovnaný zápas jako se Španělskem a já věřím, že tentokráte se to přikloní na naši stranu.