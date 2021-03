Na řadu přišel až ve 23 hodin. Po více než šesti hodinách programu, ve kterém nejen že hlídal, zda na akci, kterou pořádá, všechno běží, jak má, ale také odkoučoval vítězství všech tří svých svěřenců. Šálek, Bytyqi i jeho dcera Jaromíra, všichni uspěli. Poslední krůček tak byl na něm. Pavlu Albrechtovi nakonec klasicky promasíroval žebra nepříjemnými ranami na spodek a v pátém kole duel, jenž měl trvat ještě o jednu tříminutovku déle, ukončil další tvrdou dělovkou jako v dobách své největší slávy.

"Jsem zklamaný, bojoval jsem a chtěl jsem víc," mrzela porážka Albrechta, jemuž někteří prorokovali, že nepřežije první kolo. "Děkuji Lukášovi, že mi dal šanci ukázat, že si na boxera jen nehraji, jak někteří psali, ale že jsem boxer. Prohrál jsem v pátém kole s mistrem světa," vzkázal pochybovačům, avšak přiznal, že od sebe čekal víc.

To z Konečného, který takřka před rokem bojoval s koronavirem, čišela spokojenost. Nejen, že uhájil své jméno, ale do puntíku mu vyšel plán, který si přál po výhře Fabiany Bytyqi. "Fabča i Jaromíra už vyhrály, teď ještě Tomáš Šálek a pak já." To se mu nakonec splnilo. Padesátá druhá výhra v profesionálním ringu však nejspíš byla jeho opravdu poslední.

"Před dvěma lety jsem taky říkal, že už žádný zápas nepřidám, takže nikdy neříkej nikdy, ale teď si myslím, že je to definitivní. Nechci riskovat prohru," uculil se 42 letý bijec, jenž se pyšní mezi profíky fantastickou bilancí 52 výher a pouhých pěti porážek. "Už tohle byl tak trochu zápas z hecu. Měsíc jsem držel dietu a nechlastal, tak jsem to aspoň nějak zúročil," pobavil výrazně prořídlý sál, jelikož akce se konala za přísných bezpečnostních opatření.

BUDU TRÉNOVAT, NECHCI BEJT TLUSTEJ

Konečný se ale na gauči sedět nechystá. "U trenéřiny zůstanu, ale sám musím makat, něco dělat a hejbat se. Už tak jsem občas tlustej, což nechci, od nějakejch osmi let jsem zvyklej trénovat," prohlásil svérázným způsobem.

Nezapomněl však ani ocenit svého soupeře. "Před Pavlem smekám, nebyl to úplně snadný oříšek. Jsem rád, že do toho šel. Vím, že chtěl vyhrát, ale já jsem v boxu nějakých 35 let, a ten náskok se blbě dohání," pousmál se směrem k Albrechtovi, jenž mohl být na svůj výkon pyšný.

Vítěz souboje zápasil v trenýrkách, které většina jeho fanoušků dobře zná. "Přesně nevím, jak dlouho je mám, zuby jsem si nechal dělat před Sydney. Šortky tak dlouho nemám, ale tipuju, že takových 17 let už se mnou jsou," odpověděl na dotaz jednoho z moderátorů.

A kolik nakonec celou akci sledovalo lidí? "Přesný čísla zatím nevím, ale myslím, že se zakoupilo nějakých pět set streamů. Já to tu chvíli sledoval přes telefon a myslím, že to běželo celkem slušně. Samozřejmě tam byly nějaký chyby, ale doufám, že si to lidi, který nás takto podpořili, užili. Patří jim za to dík," vzkázal fanouškům u streamovaného přenosu, což byla jediná šance, jak za současných opatření galavečer shlédnout. "Ještě nevím, kolik na tom zaplatím, ale když mi to vyjde aspoň tak nějak, že nula od nuly pojde, klidně do toho půjdu příště znova," nebál by se podobnou akci uspořádat znovu.