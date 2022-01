O čem také mluvil?

TITUL. Michal Makeš s vozem Cupra Leon završil povedenou sezonu zónového mistrovství FIA CEZ v Brně. „Byl to úplně dokonalý závěr sezony. Domácí brněnská trať, přímý souboj o titul mezi Michalem a Tomášem Pekařem. Taktizování, nejistota. Michal to skvěle zvládl jezdecky i psychicky. Neměl vůbec lehkou pozici, na brněnské trati byly předokolky v nevýhodě. Bylo jasné, že nepojede o vítězství v závodu, ale že boj o titul se odehraje vlastně ve středu pole. A on to zvládl výborně. Udržel chladnou hlavu a ten titul si jednoznačně zasloužil.“

VRCHY. Jiří Mičánek junior usedl do vozu ve vrchařských soutěžích, opanoval například populární klání Brněnský drak. „Pár závodů jsem jel ještě na začátku kariéry s monopostem pod tátovým vedením. No a teď, když jsme měli jedno auto navíc, jsem si řekl, že by bylo fajn si to osvěžit a dokázat zajet nějaký slušný výsledek. Hlavně jako poctu tátovi, který má z vrchů spoustu titulů a mimochodem také dlouhá léta organizoval právě Brněnského draka. Myslím, že tři vítězství a tři druhá místa ze šesti závodních rozjížděk jsou hodně solidní výsledek na to, že to není primárně moje disciplína.“

AMBICE. Formánek se Zárubou opět pojedou evropský seriál Lamborghini Super Trofeo. „Předně je potřeba říct, že jsem moc rád, že ve stejné sestavě pojedeme dál. Kluci si sedli a na výsledcích to bylo vidět. S ambicemi jsem opatrný, ale v zásadě platí to, co jsem už říkal. Musíme jezdit konzistentně, nedělat zbytečné chyby, nedostávat se do zbytečných kolizí a mít trochu štěstí. Ve všech parametrech jsme se zlepšili, ale dokonalí nejsme. Kdybychom byli, tak máme mistrovský titul. Každopádně ambicí je znovu o něj usilovat.“

DRUHÁ POSÁDKA. Při onemocnění Kurta Wagnera osiřel ve druhém voze Libor Dvořáček, přesto třikrát dojel na pódiu a byl šestý celkově. „Musím před Liborem pomyslně smeknout klobouk. Po rekonvalescenci a bez většího tréninku po zranění naskočil do závodů, kde musel zvládnout v podstatě dvojnásobnou zátěž. To představuje dohromady víc jak sto ostrých minut závodů každý víkend. Je to nápor na psychiku i fyzickou kondici. A on to zvládl skvěle, ostatně ta dvě druhá místa a jedno třetí v jeho kategorii LC jsou vcelku výmluvné. A to že zvládl i celé Misano, kde na sebe navazovaly dva závody posledního evropského podniku Super Trofeo a světové finále série, je opravdu hodně velký výkon. Pokud se vrátí Kurt a Libor na sobě bude dál pracovat, věřím, že by i oni mohli ve třídě LC usilovat o titul.“

NOVÝ STROJ. Už před minulou sezonou získala stáj třetí vůz značky Lamborghini Huracán. „Čeká nás zásadní krok – obměna všech aut za novou specifikaci EVO 2. Podle toho, co víme, by se měla zlepšit aerodynamika a brzdy. Uvidíme, jak moc přezbrojí konkurence, ale jestli doteď platilo, že stávající Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO je nejrychlejší cupové auto na světě, tak to bude platit dál, ale bude ještě rychlejší.“

VLASTNÍ ZÁVODĚNÍ. Bude Mičánek jezdit i v letošním ročníku? „To je všechno otevřené. Znovu říkám – klíčová je pro nás podpora obou posádek v Lamborghini Super Trofeo a vytvoření co nejlepšího zázemí pro Michala Makeše v TCR Eastern Europe. Všechno ostatní se musí těmto dvěma prioritám podřídit. Když to kalendář umožní, tak se určitě někde objevíme. Jak na závodech, tak na exhibicích, které jsme jeli. Skvěle jsme si zajezdili třeba na závodech Supermoto v Hrušovanech nad Jevišovkou, kam se určitě chci vrátit.“