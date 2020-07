Fanoušci zpod vysoké sítě asi vědí, že dvoumetrový čahoun loni odešel hájit barvy Olympiakosu Pireus. Ale už málokdo tuší, jak to v Řecku dopadlo. „Špatně,“ vypálil. Zklamání? Hlavně výsledkové. Stříbro v poháru, stříbro v lize. „A to víte, Olympiakos druhé místo prostě nebere, navíc vždy po porážce od rivalů z Panathinaikosu,“ dodal 27letý rodák z Prahy.

Na druhou stranu aspoň se hrálo. Nebo bohužel?

Zranění ve finále

„Nikdo nevěděl, zda ten ročník dokončíme. Já před uzavřením hranic stihl poslední let z Řecka, potom jsem čekal. A čekal.“ Během května už začínal tušit, že jej čeká návrat na palubovku. „Týmy si odhlasovaly, že chtějí hrát. V červnu jsem nasedl do letadla a byl zpátky,“ vysvětlil Finger.

Pauza se na něm podepsala. Navíc se právě ve finále zranil. „Po smeči jsem šlápl na nohu protihráči. Podvrkl jsem si kotník. Druhý zápas mě minul,“ poznamenal. Ale nechme už Řecko být. Tam už se nevrátí.

Další kapitolu Fingerovy bohaté kariéry v zahraničí (předtím Německo, Itálie, Turecko) napíše Katar.

Přestup za odměnu

„Nikdy jsem tam nebyl,“ přiznal muž, jenž se proslavil jako skvělý smečař. Smlouvu s klubem Al Arabi podepsal jen na rok. „Dost si polepším, to říkám na rovinu. Je mi sice jasné, že volejbalově to nebude žádný zázrak, jenže v době korony člověk netuší, jak se bude ten náš svět vyvíjet,“ konstatoval.

O budoucím angažmá si na dálku zjistil první poslední. Vyptával se i známé bulharské hvězdy, která tam působila loni. „Jedou na vítězství, cizinců tam je víc,“ zmínil Finger. Stejné to bylo před devíti lety, kdy v malém, ale bohatém království na Blízkém východě (a v tomtéž klubu) hrával bývalý reprezentant Jiří Popelka.

Zásadní věc? Finger vše řešil ještě se svou přítelkyní, budoucí paní Fingerovou. „Teď za mnou Evča jezdila, když měla volno v práci. A to bylo na palici. Kdyby řekla, že do Kataru se mnou nepůjde, tak bych to nepodepsal.“

Přesto začal být nervózní. Ne kvůli stěhování svatba je za pár dní. „Hned po ní se přesunu do Dauhá. Pak budu dva týdny sám v hotelu v karanténě. Manželka přijede o něco později, musí si vyřídit pas. Pak hned dostaneme apartmán i auto,“ prozradil. Mimochodem, v pouštním státečku je opaří pořádné horko. Teď je tam 40 stupňů.

Katar je lákadlo



Ropa, šejkové a sport. Kdysi nepředstavitelné angažmá u pobřeží Perského zálivu okusí i házenkář Ondřej Zdráhala.



„S rodinou poznáme novou kulturu, což je do života velmi cenné,“ zmínil 37letý kapitán reprezentace. Roli v přestupu do Al-Wakrah hrály i finance. „Koronavirus všude zamíchal kartami,“ dodal.



Zkušený házenkář tak do svého „portfolia“ přidá osmou zemi. Kromě Česka sázel góly v Německu, Norsku, Dánsku, Švýcarsku, na Slovensku a v Polsku.