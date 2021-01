Motocyklový jezdec Martin Michek obsadil výborné 10. místo v první etapě Rallye Dakar. Člen týmu Orion Moto Racing Group si při druhém startu na slavné soutěži připsal nejlepší dílčí výsledek. Na nejrychlejšího Australana Tobyho Price, dvojnásobného dakarského vítěze, v neděli Michek ztratil na 277 kilometrech rychlostní zkoušky 8:10 minuty.

Motocyklový jezdec Martin Michek na Rallye Dakar 2020 v Saúdské Arábii. | Foto: ČTK / ČTK

"Jestli by klapala nejlepší desítka, tak je to neuvěřitelný! Etapa byla ale úplně šílená, kolem třiceti kilometrů se jelo jenom a jenom po poli plném kamenů. Nebyl tam vůbec žádný písek či šotolina," uvedl Michek v cíli. Průběžně je dvanáctý, do výsledků se totiž nakonec započítávají i časy ze sobotního prologu, které se navíc násobí čtyřmi.