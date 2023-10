Úřadující evropská šampionka ve freestyle BMX Iveta Miculyčová má za sebou více než třítýdenní cestování za závody ve Švýcarsku a v Číně, mezi nimiž proběhlo soustředění v Anglii.

Iveta Miculyčová | Foto: Sazka

S celým cyklem může být rodačka z Kostelce nad Orlicí spokojená. Nejdřív ovládla závod světového poháru kategorie C1 ve Švýcarsku, který byl důležitý s výhledem na jarní olympijskou kvalifikaci. „Bylo to úžasné, krásné prostředí a skvělý park, který mi fakt sedl,“ uvedla v tiskové zprávě po vítězství.

Přitom se do Švýcarska sjely elitní jezdkyně v čele s Britkou Wortinghtonovou, která ovládla olympijský závod. „Konkurence byla fakt velká. Byla tam i domácí cyklistka a bronzová z Tokia Ducarrozová,” pokračovala čerstvě osmnáctiletá jezdkyně.

Přímo ze Švýcarska se společně s trenérem Michaelem Beranem přesunuli do Londýna, kde před dalším závodem světového poháru C1 v Číně proběhlo týdenní soustředění. V Bazhongu pak skončila pátá, což ovlivnil pád v první finálové jízdě.

V Londýně se naučila dva nové triky

„V Číně to bylo náročné. To, co jsme si s trenérem na finále naplánovali, vyšlo jen z části,“ hodnotila Miculyčová. „V první finálové jízdě se mi nepovedl jeden trik a spadla jsem, takže jsem ho ve druhé už nezkoušela. Druhou jízdu jsem jela trochu víc na jistotu.“

Před Miculyčovou skončily v Bazhongu dvě domácí jezdkyně Dengová se Sunovou, úřadující mistryně světa Robertsová z USA a Australanka Dhiemová. „Soupeřky oproti mně předvedly těžší triky. Jezdily rychleji a létaly výš,“ uznala Miculyčová.

Podle Berana jeho svěřenkyni hodně pomohlo soustředění v Anglii, kde měli v náročnějším parku prostor na vypilování triků. „I vzhledem k tomu, že se do Číny sjela kompletní světová špička,“ poznamenal kouč. „V Londýně jsem se naučila dva nové triky a hned jsem je předvedla,“ pochvalovala si závodnice.