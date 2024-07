Na finální potvrzení si musela počkat do minulého týdne. „Doufala jsem, že to klapne,“ usmívá se dvojnásobná evropská šampionka, které nakonec k účasti pod pěti kruhy stačily skvělé výkony ze šampionátů a olympijských kvalifikacích, i když se ten závěrečný konal bez její účasti.

Poraněný kotník se hojí dobře a teprve osmnáctiletá akrobatka věří, že ji v závěrečné fázi přípravy na Paříž nebude limitovat. „Léčba byla úspěšná, už se mohu postavit do pedálů,“ vypráví Miculyčová, která je v Paříži nejvíc zvědavá na park, kde proběhnou soutěže freestyle BMX, a na to, jak to bude na olympiádě probíhat,“ přiznává bývalá fotbalistka.

A jak prožívala radost z potvrzení olympijské účasti? „Hnedka jsem to řekla celé rodině, známým, kamarádům a napsala to do školy,“ culí se studentka třetího ročníku oboru požární ochrana na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích.

Věří, že kotník nebude zlobit

Na své první OH je zvědavá. „Ale jsem i malinko nervózní, protože nevím, co mě tam čeká a jak to tam bude vapadat. Tím, že jsem se zranila, nejsem ještě nastavená do olympijského módu, ale myslím, že to ještě přijde,“ míní svěřenkyně Michaela Berana.

Když nemohla jezdit na kole, usedala aspoň na rotoped, ale víc překvapila informací, že jezdí na motorce. „Bez kola mám strašně moc času. Nevím, co mám dělat. Nudím se, a tak jezdím na motorce. Ale nic velkého, jen jsem popojela do školy. Mám enduro KTM EXC 500, ale na motardových kolech, takže smím normálně na silnici,“ usmívala se.

I když to někoho mohlo napadnout, tak na motorce neskáče. „Kdepak. Jezdím rovně. Sice bych si to chtěla zkusit, ale vím, že to je těžké a hlavně nebezpečné. Nemohu si dovolit se zranit při jiném sportu, když jedu na olympiádu,“ pokyvuje hlavou vítězka ankety Král cyklistika za rok 2022.

Její tréninkový výpadek je však ohledně triků docela vážný. „Když nejezdím na kole tři dny, tak je to asi takové, jako bych na tom nestála měsíc. Pauza ovšem trvala dva týdny, takže se trochu bojím, jak to bude vypadat,“ líčí s obavami.

Přesto věří, že se srovná a vrátí se jí jistota. „Závody teď nebudou, ale pojedu trénovat do zahraničí. Snad to stihneme, všechno půjde podle plánu a ten kotník mě nebude nijak omezovat,“ přeje si česká medailová naděje.

Že by se v osmnácti mohla dostat na OH, ji v době, když začínala s BMX, vůbec nenapadlo. „Ani že bych závodila, ale teď je to tady. Nečekala jsem, že to půjde tak rychle, ale mám z toho radost,“ přiznává.

Rozhodovat budou originální triky

Od nuly se na vrchol dostala rychle. „S kamarádem Richardem jsme jezdili na chodníku. Pak v Kostelci nad Orlicí vybudovali skatepark, kde jsem prvně viděla, jak se jezdí. Řekla jsem si, že jo, tohle chci taky zkusit,“ vzpomíná. „Když někdo skočí salto na kole, to je fakt wow. Pak jsem dostala kolo k Vánocům a už to jelo. To mi bylo kolem čtrnácti.“

Podle Ivety bude na hrách v její disciplíně nejspíš rozhodovat nějaká originalita. „Když se dělají triky, které umí málokdo nebo nikdo, je to o dost víc hodnocené, než když každá holka skočí a protočí řídítka,“ říká Miculyčová.

Do Paříže se těší i proto, že se tam ještě nikdy nedostala. „Na menších závodech ve Francii jsem už byla, ale Eiffelovku jsem viděla jen z letadla,“ usmívá se a očekává bouřlivou kulisu. „Myslím, že bude narváno a užijeme si parádní atmosféru.“