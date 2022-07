Iron Mike neznal žádné hranice. Před zápasy šňupal kokain, byl závislý na alkoholu i hazardu. Tyson měl sklony k násilnosti a byl závislý na sexu. A právě tahle kombinace ho nakonec dovedla z ringu až za mříže.

V roce 1992 byl Tyson odsouzen k šesti letům za znásilnění Desiree Washingtonové. Tyson obvinění popřel, tvrdil, že si sex nijak nevynucoval. Ve vězení nakonec strávil tři roky, než byl propuštěn. Po téměř třiceti letech Tyson popsal dobu strávenou v kriminálu v podcastu The Pivot. Na pobyt v cele vzpomíná jako na nejlepší roky svého života.

„Jsem velmi vděčný. Jsem skvělý chlap, dobrý člověk, ke všem jsem se choval hezky. Ve vězení jsem prožil nejlepší tři roky svého života," šokoval pětapadesátiletý Tyson, který ve vězení konvertoval k islámu.

