Zbytek světa deklasoval Milák o více než tři sekundy. "Tady jsem doma. Mám tady čtyři tisíce úžasných lidí, kteří mě sledují. Nemohl jsem je zklamat," řekl po závodě plavec, který je už o více než sekundu rychlejší, než kdy byl legendární Američan Michael Phelps.

Třicetiletá Kubová měla na mistrovství světa daleko k postupu do finále. Proti rozplavbě se zlepšila o dvě setiny na 28,35, ale k šanci na finále by potřebovala být o více než šest desetin rychlejší. To by bylo pod úrovní jejího českého rekordu, který výkonem 27,78 vytvořila před čtyřmi lety v Glasgow. Nejrychlejší semifinalistkou na sprinterské padesátce byla stříbrná medailistka ze stovky Kanaďanka Kylie Masseová, která dohmátla za 27,22 sekundy.

Kubová byla ráda, že plavala rychleji než ráno. "Já jsem byla strašně šťastná, že se mi podařilo kvalifikovat do semifinále. Je to velká soutěž, velké mistrovství na dlouhém bazénu a pro mě je to obrovský úspěch na to, jak to se mnou je," uvedla zkušená znakařka, která na MS není v ideálním rozpoložení. "Není to optimální. Ta stovka mě mrzí, protože si myslím, že mám na lepší čas. Myslela jsem, že poplavu aspoň pod 1:01, kolem minuty. Je to, jak to je. Hlavně se podařila aspoň ta padesátka," poznamenala.

Padesátka byla jejím posledním závodem na letošním mistrovství světa. Jestli pojede na mistrovství Evropy, které je druhým vrcholem této letní sezony, se teprve rozhodne. "Já nevím, musím si promluvit s trenérem. Nevím, jestli to nebyla jeho taktická akce, že když mi řekne, že tam nemusím, že se mi poplave lehčeji. Což byla asi pravda. Uvidíme, to se rozhodne během pár dní až týdnů," dodala.