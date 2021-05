EXTERNÍ FIRMA. Nový úřad byl pod drobnohledem - médií i opozice. O rozdělování dotací se vedly debaty ve sněmovně, každý najednou věděl, co sport potřebuje a co ne. Hnilička správně bojoval za to, aby peníze chodily do klubů a svazů včas (nikoliv v listopadu - taková byla předchozí praxe na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy). Jenže začal špatně. Najal si externí firmu, která zpracovávala samotné dotace pro rok 2021. "Nechápu, proč to nedělají sami," zlobil se poslanec (a šéf skokanů na lyžích) Jakub Janda, kritik šéfa Národní sportovní agentury. Jenže zkuste během krátké doby vyřešit deset tisíc žádostí… Kontrakt získala významná poradenská společnost Moore Czech Republic. Dostala za to skoro šest milionů korun.

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička (vlevo) a předseda ČUS Miroslav Jansta.Zdroj: Česká unie sportu